Rapper MV Bill fará palestra aberta ao público nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Com mais de 30 anos de carreira, MV Bill é uma das principais referências do rap nacional Thiago Lima / Divulgação

O rapper MV Bill estará em Caxias do Sul nesta terça-feira (19), para ministrar a palestra que marca a abertura das atividades do Centro de Referência para a Juventude - Reconstrução (CRJ) no município. Será às 9h30, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ester Justina Troian Benvenutti, no bairro Nossa Sra. de Fátima, com entrada gratuita e aberta à comunidade.

Com mediação do rapper caxiense Chiquinho Divilas, o encontro será o pontapé inicial do espaço, que vai oferecer reforço escolar, capacitação profissional, oficinas culturais e atividades esportivas para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

O Centro de Referência para a Juventude - Reconstrução (CRJ) é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, voltada para territórios atingidos por eventos climáticos. O objetivo é reduzir desigualdades sociais e prevenir a violência, ampliando o alcance das políticas públicas para a juventude.