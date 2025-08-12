Cultura e Lazer

Inscrições gratuitas
Notícia

Projeto Soul Duetos apresenta workshop com o baterista caxiense Mateus Bicca Sabbi em três cidades da Serra, nesta semana

“O caminho da simplicidade à maestria” irá chegar aos moradores de Bento Gonçalves, nesta terça-feira, além de Veránópolis e Garibaldi, no sábado  

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS