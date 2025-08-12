Projeto Soul Duetos apresenta workshop com o baterista caxiense Mateus Bicca Sabbi em três cidades da Serra, nesta semana

Mateus Bicca Sabbi Acervo pessoal / Divulgação

O baterista caxiense Mateus Bicca Sabbi irá ministrar nesta semana o workshop “O caminho da simplicidade à maestria” em três cidades da Serra Gaúcha. As atividades acontecem em Bento Gonçalves, nesta terça-feira (12), às 19h; em Veranópolis, no sábado (16), às 10h; e em Garibaldi, também no sábado, às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário online.

Voltado a músicos, estudantes e interessados em processos criativos, o workshop propõe reflexões sobre técnicas, estudos e vivências musicais no universo da bateria. Sabbi abordará os principais atributos de um baterista, as bases para evoluir no instrumento e estratégias para alcançar excelência artística.