Pintura mural no Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul, é reconhecida como Museu a Céu Aberto pelo Ministério da Cultura

Até agora, são 65 obras identificadas pelos voluntários do Vielas Espaço Cultural, que planejam lançar um catálogo descritivo do acervo 

Gabriela Alves

