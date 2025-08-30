Patrono da Feira do Livro em 1998, Luis Fernando Verissimo teve intensa relação com Caxias do Sul

Verissimo e o busto que o homenageou na biblioteca que levava o nome dele, em Caxias do Sul. Jonas Ramos / Agencia RBS

Luis Fernando Verissimo teve uma relação bastante próxima a Caxias do Sul. Ao longo da carreira foram inúmeras vindas à cidade para atividades culturais ligadas à escrita e à música, e que culminaram com o convite para ser patrono da Feira do Livro da cidade em 1998. À época, mesmo já reconhecido como um dos maiores nomes da literatura brasileira, ele desenvolveu a função de patrono com dedicação e desenvoltura. O escritor morreu na madrugada deste sábado (30), em Porto Alegre.

Foram muitas vezes como escritor na cidade, inclusive com a curiosa passagem de 1987, onde uma chuva forte prejudicou a sessão de autógrafos do livro Ed Mort, e ninguém apareceu. O caso se tornou até crônica em Zero Hora. No entanto, um dos principais elos de Verissimo com a cidade foi criado com a professora Domingas Colombo Giacomin, em uma relação de amizade que tinha como fundo o amor pela literatura.

Técnica em biblioteca e já admiradora da obra de Verissimo, Domingas conheceu o escritor no início da década de 1990, e se tornou amiga dele e da família. A partir dessa relação, teve a ideia de fazer uma homenagem, dando o nome dele à biblioteca da Escola Leonardo Da Vinci, aqui em Caxias, onde trabalhava. Ele gostou da homenagem e prontamente autorizou, embora a decisão tenha causado polêmica com outras pessoas.

— As pessoas diziam que eu era louca! Onde já se viu dar o nome da biblioteca a uma pessoa viva. Eu acho que devemos valorizar a pessoa em vida, e ele sempre valorizou muito essa homenagem — relembra Domingas.

Essa homenagem rendeu uma relação ainda mais próxima com Verissimo, que veio a Caxias do Sul em nove ocasiões para participar das atividades desenvolvidas por Domingas com alunos das escolas Leonardo da Vinci, Dante Alighieri e Mutirão/Objetivo. Em um desses momentos, já nesta última escola, mais uma homenagem com a inauguração de um busto do escritor.

Ela lembra que após surgir a ideia, procurou o escultor porto-alegrense Mario Cladera, que conhecia um bar onde o escritor ia tomar café com os amigos. Ele foi até o local, e sem Verissimo saber, registrou os traços que foram usados na escultura de gesso. Meses depois, Domingas fez a surpresa ao amigo:

— Convidei ele para vir a Caxias, mas não disse para quê. Ele achou que para falar com os alunos. Nós cobrimos o busto e pedimos para ele descer o pano. Ele se emocionou muito, e achou que ficou muito parecido.

Domingas e o amigo Luis Fernando Verissimo. Domingas Colombo Giacomin / Arquivo Pessoal

Com o fechamento do Mutirão/Objetivo em 2018, Domingas tomou a decisão de doar o busto à Biblioteca Pública Municipal, para que ficasse como um patrimônio da cidade. Hoje a escultura está exposta na Sala de Obras Raras.

Muito emocionada com a perda do amigo, Domingas ressalta a importância que Verissimo teve para o trabalho dela. E isso vai muito além do contato direto que tiveram, e se baseia no que a obra dele oferecia como porta de entrada para as letras. Descrito por ela como o gênio das crônicas, a professora lembra o quanto os textos dele eram importantes para inserir os jovens no mundo da literatura.

— Comédias da Vida Privada, por exemplo, é um texto simples, mas que fascina o adolescente e incentiva ele a ler. Assim como as tirinhas, com As Cobras, e obras engraçadas como o Analista de Bagé. Tudo isso, e mais o Comédias para Ler na Escola sempre foi um material que utilizamos muito, e que continuará sendo usado. É uma obra universal, eterna — aponta Domingas.

Veríssimo esteve hospitalizado desde o dia 11 de agosto em estado grave na UTI no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, apresentando um quadro inicial de pneumonia. Em janeiro de 2021, teve um AVC. Desde então, segundo o que a família relatou a Domingas, ele caminhava ajudado e controlava o que queria ver no computador, sentava-se à mesa com a família e se alimentava muito bem.

Apesar de não conseguir avançar na comunicação, ele ainda via jogos, filmes, ouvia muita música e assistia futebol, principalmente do seu time, o Internacional. Além disso, lia devagar e falava brevemente, com muita dificuldade de achar as palavras.