Olivas de Gramado recebe evento nacional "Vai Tê Samba"

Grupo Sem Abuso comanda a festa. Sem Abuso / Divulgação

O Olivas de Gramado promove, no próximo dia 21 de agosto, o evento Vai Tê Samba, com atrações musicais, gastronômicas e a vista privilegiada para o cânion Pedra Branca. A festa ocorre a partir das 16h e faz parte da programação do Festival de Inverno Montanha Mágica realizado de 15 a 17 e de 21 a 24 de agosto.

Quem comanda o som será o grupo Sem Abuso, com pagode clássico, hits bombados e roda de samba. Os ingressos são limitados e estão à venda pelo site. O ingresso masculino custa R$ 200 (+taxas), enquanto o feminino sai por R$ 150 (+taxas).

Desde 2010, o Vai Tê Samba se tornou um movimento cultural celebrar o samba e o pagode. Nascido na Praia Brava, em Santa Catarina, já passou por São Paulo, Bahia e outros Estados.

Agende-se