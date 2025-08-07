Obra de bento-gonçalvense é selecionada para integrar uma exposição na Bélgica

Sarah demorou quase um ano para terminar o quadro selecionado, uma pintura à óleo na técnica realista. Catiane Grassi / Divulgação

A artista bento-gonçalvense, Sarah Milani Campana, 26 anos, foi uma das selecionadas para expor uma de suas obras em Bruges, na Bélgica. Intitulada como A Força da Mulher Gaúcha, a mostra será realizada no Viridis Gallery, de 9 a 14 de agosto. Ao todo, contará 12 quadros de mulheres artistas, profissionais ou amadoras do Rio Grande do Sul.

Sarah iniciou a sua carreira artística aos 18 anos, em meio ao salão de beleza em que trabalhava com a sua mãe, mas foi somente aos 21 que os desenhos e pinturas tornaram-se sua fonte de renda principal. Atualmente, trabalha como professora de arte e com encomendas de retratos, tanto de pessoas quanto de animais.

E em 2025, seu trabalho ultrapassa fronteiras por causa da seleção para participar da exposição no Viridis Gallery, em Burges, na Bélgica. A iniciativa, que leva o mesmo nome da mostra, é organizada pelo fundador e diretor da Agência Escritório de Arte e Cultura, o paulista Raoni de Oliveira, com o apoio da Pigor Produções e DigLi Estúdio Fotográfico. A ação foi uma das contempladas pelo edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura do Governo do RS (Seduc).

Segundo a artista, a obra selecionada pelo projeto demorou quase um ano para ser finalizada.

— Quando li o edital do concurso, faltavam apenas quatro dias para encerrarem as inscrições e eu não teria tempo de criar algo do zero, então escolhi a obra que mais me representava, que inclusive, foi a que eu mais demorei para fazer, cerca de um ano. É uma pintura à óleo que, na época, estava aprendendo técnicas realistas para retrato, isso foi ali em 2023 — contou.

Sarah comentou que o quadro foi intitulado como Flor Gaúcha por ser um autorretrato em meio às cerejeiras de uma localidade de Pinto Bandeira e por falar muito sobre o amadurecimento com a chegada da vida adulta.

— Acredito que o quadro tenham várias inspirações, a primeira de todas é um "pezinho" que eu tenho na fotografia. A imagem de referência era uma foto profissional que fiz com uma das minhas primas, Aline Flamia, onde procuramos alguns locais que mais nos agradavam e então decidimos ir a Pinto Bandeira. A nível emocional foi quando fui morar sozinha e passei a ver a vida com outros olhos, me sentia desabrochando para a vida. Inclusive, na pintura, a retratada está de óculos rosas, que é uma referência a uma música francesa La vie en rose (A vida em cor-de-rosa) que em resumo é ver a vida de uma forma mais apaixonada — explicou.

Foto que inspirou o quadro pintado por Sarah. Aline Flamia / Divulgação

A artista também descreveu o sentimento que quis transmitir a partir da obra.

— A obra é pensada para passar a sensação de estar em um sonho, em um local de muita segurança, mas que a personagem tem um olhar firme, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo, não baixando a guarda e com um sorriso leve — refletiu.

Viagem garantida para Burges

Além da seleção das 12 obras de mulheres gaúchas, o projeto ofereceu um concurso para que duas candidatas ganhassem uma viagem para Burges com tudo pago. Com 331 votos, Sarah conseguiu garantir seu ticket e para ela, a promoção também foi um tipo de "prêmio" pelos anos dedicados aos pinceis, tintas e lápis.

— Acho que toda a trajetória longa feita com muita dedicação, um dia gera frutos, e é exatamente assim que eu me sinto. Como ganhei no voto popular, eu falei com muitas pessoas, minha mãe, minhas amigas e amigos, todo mundo fez uma força-tarefa. Eu tenho certeza que o reconhecimento começou ali, quando a maioria das pessoas diziam "merece muito", "teu talento é incrível", isso fazia com que um pedacinho do meu coração ficasse quentinho — comentou.

Sarah também pinta telas com retratos de animais. Arquivo pessoal / Divulgação