Obra de bento-gonçalvense é selecionada para integrar uma exposição na Bélgica

A arte de Sarah Milani Campana foi uma das escolhidas para participar da mostra "A Força da Mulher Gaúcha", no Viridis Gallery, em Bruges, a partir do dia 9 de agosto. A exposição faz parte de um projeto contemplado por meio da Lei Aldir Blanc

Renata Oliveira Silva

