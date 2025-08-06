Cultura e Lazer

O rapper caxiense Chiquinho Divilas lança livro infantojuvenil relacionando o hip hop com a consciência ambiental

A sessão de lançamento vai ser nesta quinta-feira (7), na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul

Camila de Oliveira

