O rapper caxiense Chiquinho Divilas lança livro infantojuvenil relacionando o hip hop com a consciência ambiental

O rapper e escritor caxiense Chiquinho Divilas lança nesta quinta-feira (7) o livro Elementos, obra voltada ao público infantojuvenil que conecta os quatro elementos da natureza com os pilares da cultura hip hop. O evento de lançamento será realizado, às 18h, na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul.
A ideia do livro surgiu após Chiquinho ouvir uma entrevista com o rapper Emicida, no podcast Podpah, em que o cantor relacionava os integrantes do grupo Racionais MC’s aos elementos da natureza (fogo, água, terra e ar).
Inspirado por essa analogia, o rapper mergulhou em uma pesquisa criativa para desenvolver uma obra que dialogasse com crianças e adolescentes de forma lúdica, educativa e musical.
— Escutei aquela fala do Emicida mais de cem vezes. Fiquei pensando em como colocar os elementos da natureza dentro do hip hop, que também têm seus cinco elementos: o MC, o DJ, o grafite, a dança e o conhecimento. Precisava conectar tudo isso — explica Chiquinho.
A partir dessa inquietação, o autor fez associações simbólicas: a água representando a dança pela fluidez dos movimentos e o cuidado com o corpo; o ar como MC, o mestre de cerimônias que profere e comunica; a terra como DJ, responsável pela base e estrutura da música; e o fogo incorporando o grafite, que colore os muros cinzas e ilumina espaços urbanos com arte e crítica social.
Além da narrativa, Elementos traz raps compostos por Chiquinho Divilas que acompanham a obra por meio de QR Codes acessíveis ao final de cada capítulo. As faixas também estão disponíveis no Spotify, unindo literatura, ritmo e poesia ao tema da sustentabilidade.
O projeto gráfico do livro é assinado por artistas com forte ligação ao hip hop e ao ativismo ambiental. São eles os grafiteiros Pixote e Thug Alone, e a ilustradora Giovanna Fogaça. A coordenação editorial é de Jonas Piccoli e a publicação da Editora Ueba. A parceria é da Fundação Marcopolo.
— O trabalho chama atenção não só para a arte, mas também para a causa ambiental — comenta Chiquinho.
Essa é a primeira publicação de Chiquinho voltada especificamente ao público infantojuvenil. Ele espera que a obra contribua para formar leitores críticos e aproximar jovens da literatura por meio de uma linguagem que dialoga com sua realidade.
— Já entreguei o livro pra morador de rua analfabeto, mas que queria guardar o livro. Isso me emociona. Quero continuar tendo esse retorno, não só financeiro, mas de escuta. O que os leitores têm a dizer também importa — ressalta.
O autor ainda está preparando um espetáculo baseado no livro, com performances ao vivo dos quatro elementos do hip hop representando os elementos da natureza. A ideia é levar a proposta para escolas e espaços culturais, promovendo palestras e oficinas com a metodologia do Elementos.
O livro, no valor de R$50, está disponível no site oficial do Chiquinho Divilas ou também pode ser solicitado via Instagram do autor. Após o lançamento, a obra deve chegar à livraria Do Arco da Velha, em Caxias do Sul, onde já estão disponíveis outras publicações do escritor.
— A hora é agora e o lugar é aqui. Precisamos falar sobre o meio ambiente, mas também sobre o ambiente onde vivemos, o corpo, a autoestima, a educação. O hip hop tem essa força de mobilização — conclui Chiquinho.
Programe-se
- O quê: Lançamento do livro Elementos, do escritor Chiquinho Divilas.
- Quando: quinta-feira (7), às 18h.
- Onde: Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo (Rua Pinheiro Machado, 410 - bairro Nossa Sra. de Lourdes).
- Quanto: o livro estará à venda no local a R$ 50. Depois, poderá ser comprado pelo site oficial do Chiquinho Divilas.