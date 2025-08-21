"O palco é o meu templo", diz Vitor Kley, atração na noite de escolha das soberanas da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul

Artista convidado para animar o público caxiense no Ginásio do Sesi, enquanto os jurados definem o trio de soberanas da 35ª Festa da Uva, neste sábado, o cantor e compositor Vitor Kley volta a Caxias do Sul em um momento especial da vida e da carreira: completou 31 anos na última segunda-feira e está com um álbum novo na praça, As Pequenas Grandes Coisas, o sexto em sua discografia.
Com a mesma vibração que os fãs estão acostumados a ver no palco, o gaúcho de Novo Hamburgo, que ficou conhecido nacionalmente pelo hit O Sol, de 2018, falou ao Pioneiro sobre os bons sentimentos que vieram junto às comemorações pelo primeiro aniversário após "trintar":
- Recebi muito carinho de pessoas importantes pra mim, que fazem parte da minha evolução como ser humano e como artista. É muito bonito quando a gente é lembrado por algo bom. Acredito que a minha missão vem sendo cumprida, inspirando as pessoas, fazendo bem pra elas. Sinto que ainda sou jovem para fazer tudo o que eu mais gosto: estar no palco, surfar, jogar videogame, criar histórias, criar projetos. Tenho muita vontade de viver uma vida cheia de vida.
Vitor volta a Caxias menos de um ano após o seu último show na cidade, em outubro, quando subiu ao palco montado no Parque dos Macaquinhos, como atração principal do Aldeia Sesc. O músico diz guardar com carinho as lembranças daquela apresentação, mas que o show deste final de semana será tão ou mais especial, por estar cheio de novidades para apresentar. Uma delas é a nova identidade visual da banda, que passa a se vestir toda de azul (jeans), substituindo o roxo da turnê anterior, seguindo as cores do arco-íris.
- O show do Aldeia Sesc foi incrível. O parque estava lotado, ficou muito marcado em mim. Muitas vezes estou no avião revendo alguns vídeos de shows e esse é um que eu revejo com muito carinho. O palco é o meu templo sagrado, por isso que minha banda e eu nunca damos menos do que 120% de energia, sempre com o máximo respeito pelo público. Como gaúcho, tocar no meu Estado sempre me deixa muito feliz - comenta.
Além da visita mais recente, Vitor guarda boas lembranças da ocasião em que se apresentou na Festa da Uva, na edição de 2019. E diz estar ansioso para saber como Caxias vive esta outra noite marcante, que é a de escolha das soberanas:
- Eu conheci as soberanas daquela edição e foi um momento muito legal. Estou curioso para saber como vai ser essa experiência de tocar na escolha da rainha e das princesas. Sei que é um marco para a cidade, e a gente vai chegar amarradão, muito feliz por fazer parte desta história.
PROGRAME-SE
O quê: show de Vitor Kley no evento de escolha das soberanas da Festa da Uva, em Caxias do Sul
Quando: sábado, a partir das 19h (show previsto para as 22h)
Onde: Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul
Quanto: a partir de R$ 30, pelo site Minha Entrada*
*o ingresso dá direito a assistir ao evento e ao show. Há setores na arquibancada para o público geral, que não faz parte de nenhuma torcida por candidata.