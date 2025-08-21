"O palco é o meu templo", diz Vitor Kley, atração na noite de escolha das soberanas da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul

Na turnê de divulgação de "As Pequenas Grandes Coisas" Vitor Kley adota o azul como cor que dará o tom da identidade visual da banda Rodolfo Magalhães / Divulgação

Artista convidado para animar o público caxiense no Ginásio do Sesi, enquanto os jurados definem o trio de soberanas da 35ª Festa da Uva, neste sábado, o cantor e compositor Vitor Kley volta a Caxias do Sul em um momento especial da vida e da carreira: completou 31 anos na última segunda-feira e está com um álbum novo na praça, As Pequenas Grandes Coisas, o sexto em sua discografia.

Com a mesma vibração que os fãs estão acostumados a ver no palco, o gaúcho de Novo Hamburgo, que ficou conhecido nacionalmente pelo hit O Sol, de 2018, falou ao Pioneiro sobre os bons sentimentos que vieram junto às comemorações pelo primeiro aniversário após "trintar":

- Recebi muito carinho de pessoas importantes pra mim, que fazem parte da minha evolução como ser humano e como artista. É muito bonito quando a gente é lembrado por algo bom. Acredito que a minha missão vem sendo cumprida, inspirando as pessoas, fazendo bem pra elas. Sinto que ainda sou jovem para fazer tudo o que eu mais gosto: estar no palco, surfar, jogar videogame, criar histórias, criar projetos. Tenho muita vontade de viver uma vida cheia de vida.

Registro do show de Vitor Kley na 32ª Festa da Uva, em 2019 Antonio Valiente / Agencia RBS

Vitor volta a Caxias menos de um ano após o seu último show na cidade, em outubro, quando subiu ao palco montado no Parque dos Macaquinhos, como atração principal do Aldeia Sesc. O músico diz guardar com carinho as lembranças daquela apresentação, mas que o show deste final de semana será tão ou mais especial, por estar cheio de novidades para apresentar. Uma delas é a nova identidade visual da banda, que passa a se vestir toda de azul (jeans), substituindo o roxo da turnê anterior, seguindo as cores do arco-íris.

- O show do Aldeia Sesc foi incrível. O parque estava lotado, ficou muito marcado em mim. Muitas vezes estou no avião revendo alguns vídeos de shows e esse é um que eu revejo com muito carinho. O palco é o meu templo sagrado, por isso que minha banda e eu nunca damos menos do que 120% de energia, sempre com o máximo respeito pelo público. Como gaúcho, tocar no meu Estado sempre me deixa muito feliz - comenta.

Além da visita mais recente, Vitor guarda boas lembranças da ocasião em que se apresentou na Festa da Uva, na edição de 2019. E diz estar ansioso para saber como Caxias vive esta outra noite marcante, que é a de escolha das soberanas:

- Eu conheci as soberanas daquela edição e foi um momento muito legal. Estou curioso para saber como vai ser essa experiência de tocar na escolha da rainha e das princesas. Sei que é um marco para a cidade, e a gente vai chegar amarradão, muito feliz por fazer parte desta história.

PROGRAME-SE

O quê: show de Vitor Kley no evento de escolha das soberanas da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Quando: sábado, a partir das 19h (show previsto para as 22h)

Onde: Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul

Quanto: a partir de R$ 30, pelo site Minha Entrada*