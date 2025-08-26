Mulher que motivou criação de lei, Maria da Penha participa de simpósio sobre violência doméstica em Canela

A Casa Vitória e a prefeitura de Canela promovem o simpósio Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica, na próxima terça-feira (2), no CIDICA.
O evento gratuito contará com palestras, depoimentos e a exibição do documentário Eu, Dona de Mim. Além disso, terá a participação de Maria da Penha, que participará virtualmente, para contar a história que marcou a Justiça brasileira com a criação da Lei Maria da Penha.
O simpósio é aberto ao público, e os interessados podem fazer a inscrição gratuita pelo link. As vagas são limitadas e haverá certificado de participação.
Confira a programação:
- 9h: abertura
- 9h20min: implantação da Casa Vitória com a coordenadora Manoela Heidrich
- 10h: exibição do documentário Eu, Dona de Mim
- 11h: roda de conversa com a psicóloga Denize Kochi
- 12h: intervalo/ almoço
- 14h10min: Uma história de superação com Lizena Pimentel, enfermeira e escritora
- 15h: A luta pela efetiva igualdade de gênero, com a juíza Simone Chalela
- 16h: Maria da Penha, uma história de vida com Maria da Penha (fundadora do IMP) (ao vivo virtual)
- 17h: encerramento