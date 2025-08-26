Mulher que motivou criação de lei, Maria da Penha participa de simpósio sobre violência doméstica em Canela

A Casa Vitória e a prefeitura de Canela promovem o simpósio Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica, na próxima terça-feira (2), no CIDICA.

O evento gratuito contará com palestras, depoimentos e a exibição do documentário Eu, Dona de Mim. Além disso, terá a participação de Maria da Penha, que participará virtualmente, para contar a história que marcou a Justiça brasileira com a criação da Lei Maria da Penha.

O simpósio é aberto ao público, e os interessados podem fazer a inscrição gratuita pelo link. As vagas são limitadas e haverá certificado de participação.

Confira a programação: