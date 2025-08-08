Cultura e Lazer

Artes cênicas
Notícia

Mostra de Processo Criativo do projeto “Corpos em Cena” ocorre neste fim de semana, em Bento Gonçalves

Apresentações ocorrem no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e na Fundação Casa das Artes, com entrada gratuita

