Mostra de Processo Criativo do projeto “Corpos em Cena” ocorre neste fim de semana, em Bento Gonçalves

Mostra reúne trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto, que propôs uma imersão em diferentes linguagens do teatro contemporâneo Saulo Barbosa Reis / Divulgaçao

Após seis meses de formação, os participantes do projeto “Corpos em Cena” sobem ao palco neste fim de semana para a Mostra de Processo Criativo que marca o fechamento da iniciativa. As apresentações ocorrem neste sábado e no domingo (9 e 10), respectivamente no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) e na Fundação Casa das Artes, sempre às 17h, com entrada gratuita.

A mostra reúne trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto, que propôs uma imersão em diferentes linguagens do teatro contemporâneo. Durante os encontros semanais, mediados pelas atrizes e professoras Marina Martins e Mônica Blume, os alunos exploraram temas como teatro físico, performatividade, comicidade e a potência do teatro como ferramenta de transformação social.

O grupo é composto por Andreia Villa, Carlos Roberto Cobilinscki, Eloísa De Bona Conzatti, Emanuelly Martins Bonete, Marlei Salini Rodrigues, Renata Marini Ziero e Victor Arthur Portaluppi.