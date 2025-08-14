Mississippi Delta Blues Festival 2025 será no Fabbrica Complexo Gastronômico, em Caxias do Sul

Cantor norte-americano Bob Stroger é uma das atrações confirmadas para o 16º MDBF, que irá ocorrer no Complexo Fabbrica Porthus Junior / Agencia RBS

A 16ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul, será em local inédito. A organização divulgou nesta quinta-feira que o Fabbrica Complexo Gastronômico, no bairro Lourdes, irá receber o evento, marcado para os dias 20, 21 e 22 de novembro.

O idealizador de curador do festival, Toyo Bagoso, comenta que a escolha pelo local histórico, que abrigou a antiga vinícola Luiz Michielon, dialoga com o tema da próxima edição, que irá homenagear a cidade de Chicago _ destino de milhares de migrantes do Sul dos Estados Unidos na primeira metade do século passado:

_ Sempre foi uma preocupação nossa fazer o festival em lugares representativos para Caxias. Foi assim com a Estação Férrea, com as réplicas no Parque da Festa da Uva, por último com o Clube Juvenil e a Praça Dante. Levar a edição deste ano para o Fabbrica faz uma conexão com a história da imigração italiana na cidade e na região, num ano em que o MDBF irá trazer como tema a cidade que foi destino para muitos migrantes negros do Sul dos EUA, que levaram o blues com eles para o Norte, especialmente para Chicago.

Complexo ocupa área da antiga vinícola Luiz Michielon Anselmo Cunha / Agencia RBS

Além dos palcos que irão se espalhar pelo pátio, também estarão participando do evento o Salvador Tap Room, Becco Pizza Bar, Obra Bar e Nix Bar & Cozinha, estabelecimentos gastronômicos instalados no Complexo Fabbrica. A intenção também é utilizar parte da rua, para poder aumentar a capacidade de público, que será menor do que a de edições anteriores.