Mississippi Delta Blues Festival 2025 será no Fabbrica Complexo Gastronômico, em Caxias do Sul

A 16ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul, será em local inédito. A organização divulgou nesta quinta-feira que o Fabbrica Complexo Gastronômico, no bairro Lourdes, irá receber o evento, marcado para os dias 20, 21 e 22 de novembro.
O idealizador de curador do festival, Toyo Bagoso, comenta que a escolha pelo local histórico, que abrigou a antiga vinícola Luiz Michielon, dialoga com o tema da próxima edição, que irá homenagear a cidade de Chicago _ destino de milhares de migrantes do Sul dos Estados Unidos na primeira metade do século passado:
_ Sempre foi uma preocupação nossa fazer o festival em lugares representativos para Caxias. Foi assim com a Estação Férrea, com as réplicas no Parque da Festa da Uva, por último com o Clube Juvenil e a Praça Dante. Levar a edição deste ano para o Fabbrica faz uma conexão com a história da imigração italiana na cidade e na região, num ano em que o MDBF irá trazer como tema a cidade que foi destino para muitos migrantes negros do Sul dos EUA, que levaram o blues com eles para o Norte, especialmente para Chicago.
Além dos palcos que irão se espalhar pelo pátio, também estarão participando do evento o Salvador Tap Room, Becco Pizza Bar, Obra Bar e Nix Bar & Cozinha, estabelecimentos gastronômicos instalados no Complexo Fabbrica. A intenção também é utilizar parte da rua, para poder aumentar a capacidade de público, que será menor do que a de edições anteriores.
Ainda sem ter anunciado o line-up, já está confirmado como show principal o retorno de Bob Stroger, cantor icônico de Chicago que se tornou também um símbolo do MDBF. Ele estará acompanhado da banda catarinense The Headcutters. Os ingressos podem ser adquiridos no site do MDBF.