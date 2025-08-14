Cultura e Lazer

Casa nova
Notícia

Mississippi Delta Blues Festival 2025 será no Fabbrica Complexo Gastronômico, em Caxias do Sul

16ª edição do evento ocorre nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Anúncio do local ocorreu nesta quinta-feira

Andrei Andrade

