Lucio Yanel se apresenta na Sala Valentim Lazzarotto, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira

Violonista argentino é referência na execução e no conhecimento sobre os ritmos sulistas André Ávila / Agencia RBS

O violonista Lucio Yanel será atração nesta quinta-feira (28) no palco do Teatro Prof. Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul. Marcada para as 19h30min, a apresentação integra o projeto “O Violão Pampeano de Lucio Yanel”, dedicado a resgatar a trajetória e a obra do músico argentino radicado em Caxias. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados pelo Sympla.

A noite também irá marcar o lançamento de três produções que revisitam sua história: o livro biográfico assinado por José Daniel Telles dos Santos, professor da Unipampa (segunda edição da obra publicada originalmente em 2022); o podcast “Yanel e seus tempos”, construído a partir de conversas sobre sua vida; e o audiolivro que garante acessibilidade à narrativa.