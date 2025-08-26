Cultura e Lazer

Música pampeana
Notícia

Lucio Yanel se apresenta na Sala Valentim Lazzarotto, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira

Show integra o projeto  “O Violão Pampeano de Lucio Yanel”, que também conta com sessões de lançamento de livro e de podcast

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS