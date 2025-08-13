Livro do sesquicentenário da imigração italiana será lançado pela UCS com celebração cênico-musical, em Caxias 

Com 640 páginas e bilíngue, livro do sesquicentenário foi produzido pela UCS em parceria com 66 autores, sendo dez deles italianos Bruno Zulian / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul, em parceria com o Consulado Geral da Itália no Rio Grande do Sul, promove, no dia 18 de agosto, um evento cênico-musical para marcar o sesquicentenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A apresentação, restrita a convidados no UCS Teatro, no Campus-Sede, terá transmissão ao vivo pelo canal da UCS no YouTube. O evento tem apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul e das comissões estadual e municipal criadas para as comemorações do sesquicentenário.

O espetáculo propõe uma imersão na trajetória dos primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Estado a partir de 1875, destacando memórias, a importância da fé e o impacto cultural e econômico da colonização em regiões como a Serra Gaúcha, Quarta Colônia, Alto Uruguai, Sul e Porto Alegre.

No palco, um telão exibirá imagens históricas da travessia oceânica, enquanto o Grupo Girotondo, com participação do Miseri Coloni, apresenta esquetes que retratam o cotidiano dos imigrantes. A UCS Orquestra também integra a programação, interpretando obras emblemáticas, como Mérica Mérica, num diálogo entre música, teatro e memória.

Equipe à frente da produção da obra "Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul – 1875-2025" Bruno Zulian / Divulgação

A noite será marcada ainda pelo lançamento oficial do livro Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul – 1875-2025, uma obra bilíngue com 640 páginas, produzida pela UCS em parceria com 66 autores, sendo dez deles italianos. Organizado pelos professores Gelson Leonardo Rech, Terciane Ângela Luchese, Roberto Radünz e Anthony Beux Tessari, o box reúne as edições em português e italiano, além de dois textos no dialeto Talian.