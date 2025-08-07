Cultura e Lazer

"Vamos Festejar"
Jorge Aragão, "Poeta do Samba", é atração nesta sexta-feira em Caxias do Sul

Cantor e compositor sobe ao palco da All Need Master Hall. Portões abrem às 21h

Andrei Andrade

