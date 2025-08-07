Jorge Aragão, "Poeta do Samba", é atração nesta sexta-feira em Caxias do Sul

Aos 76 anos, cantor celebra retomada da carreira após superar câncer no sistema linfático Yves Lohan / Divulgação

Um dos grandes compositores da música popular brasileira, conhecido como o Poeta do Samba, Jorge Aragão traz a Caxias do Sul, nesta sexta-feira, a turnê que marca a retomada de sua carreira após uma pausa para cuidar da saúde. Com o emblemático título Vamos Festejar, o show será na All Need Master Hall, com abertura dos portões às 21h.

Dono de uma discografia com mais de 20 discos e autor de clássicos como Malandro, Lucidez, Coisa de Pele e o hino Vou Festejar (música mais tocada em festas e shows no Rio de Janeiro, segundo o ECAD) Aragão conquistou espaço definitivo na história do samba, com composições interpretadas por grandes nomes como Elza Soares, Beth Carvalho, Alcione e Zeca Pagodinho. Como se não fosse o bastante, é um dos poucos que podem se gabar de dizer que sua chegou, literalmente, ao espaço sideral: a música Coisinha do Pai foi usada pela NASA para "acordar" o robô Pathfinder em Marte, em 1997.

Na turnê do seu mais recente álbum, Herança (2025), Jorge Aragão reafirma seu papel como cronista do cotidiano e mestre do samba, dono de um repertório que emociona, embala e representa como poucos a diversidade brasileira. Além de composições inéditas, como Nos Jardins da Sedução e Rede Velha, o álbum traz releituras que celebram as raízes familiares nordestinas do artista, como "Qui Nem Jiló" e "Numa Sala de Reboco", dois clássicos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Aos 76 anos, sendo mais 50 dedicados à música, Aragão foi diagnosticado em julho de 2023 com linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após sessões de quimioterapia, conseguiu atingir a remissão total do tumor em outubro do mesmo ano. Com a saúde em dia e o ânimo renovado, tendo atacado até de Youtuber e apresentador no último ano, com a divertida série de entrevistas "De Carona com Aragão", o artista pôde então fazer jus a um dos seus refrões mais conhecidos, dos tempos do Fundo de Quintal: "o show tem que continuar".

O show em Caxias do Sul é uma realização da 3LM Entretenimento. Os ingressos podem ser adquiridos pelas plataformas BaladApp, a partir de R$ 200 (+ taxas). Há opção de compra do ingresso solidário, a R$ 120, mediante a doação de alimento não perecível ou item de higiene pessoal.

PROGRAME-SE

O quê: Jorge Aragão, com o show "Vamos Festejar"

Quando: nesta sexta-feira, às 21h (abertura dos portões)

Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13351, Capivari)

Quanto: a partir de R$ 100, pelo site BaladApp