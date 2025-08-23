Instituto de Leitura Quindim promove 2ª edição do projeto Desatando Nós, em Caxias do Sul

Neste sábado (23), o Instituto de Leitura Quindim realiza a 2ª edição do projeto Desatando Nós. A primeira atividade será a formação de professoras da rede estadual, realizada na sede da entidade, no Shopping Villagio Caxias.
O projeto tem como objetivo democratizar o acesso à literatura e à arte, para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A edição de 2024 alcançou 10 escolas municipais entre crianças e educadores, por meio da doação de livros e de um e-book pedagógico.
Em setembro ocorrerão as oficinas para estudantes, em que será trabalhada a obra Nós, de Eva Furnari.