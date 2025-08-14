Humorista Apóstolo Arnaldo é atração neste final de semana no Polenta Comedy Club, em Caxias

O humorista Apóstolo Arnaldo fará apresentação no Polenta Comedy Club , em Caxias do Sul, neste sábado (16). O show “Na Minha Época” mistura humor eclesiástico e sarcasmo entre gerações.

Ele sobe ao palco da primeira casa de comédia de Caxias do Sul a partir das 20h. Os ingressos estão à venda através do Sympla, com ingresso único no valor de R$ 40. O show tem classificação indicada para maiores de 18 anos.