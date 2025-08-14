Humorista Apóstolo Arnaldo é atração neste final de semana no Polenta Comedy Club, em Caxias

O humorista Apóstolo Arnaldo fará apresentação no Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, neste sábado (16). O show “Na Minha Época” mistura humor eclesiástico e sarcasmo entre gerações.
Ele sobe ao palco da primeira casa de comédia de Caxias do Sul a partir das 20h. Os ingressos estão à venda através do Sympla, com ingresso único no valor de R$ 40. O show tem classificação indicada para maiores de 18 anos.
O espaço fica localizado no Pavilhão 2 da Rua Marechal Floriano, número 1083, no bairro São Pelegrino.
Programação de agosto:
- Stevan Gaipo - 17 de Agosto
- Tiago e Juju - 21 de Agosto
- Menino do RH - 23 de Agosto
- Ivangélica - Ela tem o Tino - 24 de Agosto
- Silvetty Montilla - 28 de Agosto
- Bastiana das Dores - 29 de Agosto
- Dois Zeros a Esquerda (Sampaio e Lescano) - 30 de Agosto