Greenvalley Gramado celebra 14ª edição com Vintage Culture no line-up e público de todo o Brasil

Com o DJ Vintage Culture comandando o line-up, o Greenvalley Gramado chega à 14ª edição consolidado como um dos eventos de inverno da Região das Hortênsias. Nas primeiras edições, a festa se unia e buscava o público do Festival de Cinema. Hoje, conforme o sócio Ricardo Morsch, os participantes buscam apenas participar da festa, que já se tornou tradicional.

Neste ano, o evento está marcado para o dia 23 de agosto, no Serra Park. No entanto, a agenda começa ainda na quinta-feira (21), com a festa Luminous, no Expo Gramado. Na sexta (22), tem a festa Mirada — Uma História de Cinema, no mesmo local. No domingo (24), o fechamento é com a festa Blend Grand Finale. Ao todo, a produção pretende receber 15 mil pessoas.

— 50% do público é Rio Grande do Sul e as outras 50% são de lugares inacreditáveis, pessoas que vêm do Pará, de Manaus... Lugares bem distantes. Essa será a melhor edição de todos os tempos. A edição de 2025 conta com a maior quantidade de painéis de led, luz de última geração, Sound System todo feito com a supervisão JBL e um espaço imersivo sobre o Club Greenvalley — adianta o sócio Ricardo Morsch.

Mas, além de uma festa que promete o melhor da música eletrônica com nomes que circulam na cena mundial do ritmo, o que faz com que o Greenvalley Gramado bombe tanto? Morsch acredita que a conexão com o público é a chave para manter o evento relevante há tantas edições.

— Nos últimos 16 anos, construímos uma conexão sólida com o nosso público, consolidando Gramado como destino certo no último final de semana do Festival de Cinema. O evento tornou-se parte da tradição da cidade, movimentando intensamente o turismo e a economia local, assim como o próprio Festival. Considerado o maior e mais esperado evento do período, o Greenvalley Gramado impacta diretamente a cidade, gerando milhares de ocupações hoteleiras e impulsionando o comércio local, restaurantes e bares — defende.

Em 2025, assim como na última edição, o DJ Vintage Culture vai comandar o line-up. Nessa época do ano, que marca o verão europeu, o DJ brasileiro reside em Ibiza, na Espanha, mas reserva um dia na agenda exclusivamente para a festa em Gramado.

— O Vintage tem uma relação com o RS muito potente. Ele gosta muito de estar aqui. Nesse período do verão europeu, de junho até setembro, ele só veio para o Brasil há um mês e meio, em Brasília, e nunca mais voltou e volta agora para tocar exclusivamente no Greenvalley — comemora.

O DJ sai diretamente do Creamfields Festival, em Daresbury, na Inglaterra, e vem para a Serra se apresentar. Além dele, o line-up conta com DOOZIE - ZAC, Carol Seubert e Letícia Stempi B2B Sarah Chilanti.

"É algo que eu nunca vi em outras festas"

A festa já virou evento marcado no calendário da caxiense Tainá Corrêa, de 22 anos, que pelo segundo ano consecutivo vai reunir um grupo de amigos e viajar rumo a Gramado para curtir a programação.

— Acho que o Greenvalley bomba tanto porque eles têm uma curadoria muito boa, tanto de DJs, quanto a produção e execução da festa em si. É algo que eu nunca vi em outras festas que eu já fui. Eles têm história e um público fiel. Eu posso dizer, porque fui ano passado e eu quero ir de novo e continuar indo — conta.

Fã de música eletrônica, Tainá acredita que unir o ritmo e a atmosfera turística de Gramado é um dos atributos que faz a festa ser tão badalada.

— Vale muito a pena conhecer, é um lugar diferente. Vale a pena sair da cidade. Quem gosta de eletrônica sabe que tu acaba saindo da tua cidade pra ir em outra pra ir nas festas. Vale a pena essas horinhas de viagem. É muito mais que uma festa eletrônica, o público torna diferente, os DJs que eles trazem são sensacionais, a curadoria que eles têm com o som e luzes é impecável — diz.

