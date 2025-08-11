Cultura e Lazer

Música eletrônica
Notícia

Greenvalley Gramado celebra 14ª edição com Vintage Culture no line-up e público de todo o Brasil

DJ brasileiro está morando em Ibiza, na Espanha, mas reserva um dia na agenda exclusivamente para a festa na Região das Hortênsias

Gabriela Alves

