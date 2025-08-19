Gramado se prepara para 25 dias de evento que celebra a cultura, tradição e gastronomia do RS

Festival Gaúchos foi criado em 2024. Cleiton Thiele/ SerraPress / Divulgação

De 5 a 28 de setembro, Gramado recebe a segunda edição do Festival Gaúchos. Serão 25 dias de celebração à cultura e às tradições do Rio Grande do Sul. Criado em 2024, o festival retorna neste ano com a proposta de transformar todo o mês de setembro em um marco da identidade regional, unindo arte, gastronomia e folclore para valorizar as tradições do Estado e impulsionar o turismo.

Além de Gramado, outras sete cidades da Serra irão participar das atividades (Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves), com uma programação gratuita que promete movimentar a economia e atrair visitantes de diferentes regiões.

Realizado pelo Instituto RSNASCE, o evento contará com atividades culturais, apresentações artísticas, shows musicais e degustação da culinária típica do Estado. A expectativa, segundo a organização, é de que o evento impacte aproximadamente 1 milhão de pessoas.

— Nosso objetivo é transformar o mês de setembro no nosso Boi Bumbá, o nosso São João, e sermos reconhecidos no Brasil e no mundo — projeta Vinícius Garcia, presidente do Instituto RSNASCE e um dos idealizadores do festival.

Confira a programação

Espetáculos e Cultura

Palco Rua Coberta: shows de música nativista e apresentações artísticas. Dias 5, 19, 20 e 26, às 19h30min.

Espetáculo Gaúchos: Ode à essência do povo gaúcho, com música, dança, luz, poesia e emoção. Dia 12, às 19h30min.

Ode à essência do povo gaúcho, com música, dança, luz, poesia e emoção. Dia 12, às 19h30min. Tributo à Califórnia da Canção Nativa: mostra com grandes nomes do cancioneiro gaúcho. Dias 6 e 27, às 19h30min.

mostra com grandes nomes do cancioneiro gaúcho. Dias 6 e 27, às 19h30min. Dança Rio Grande: concurso de dança. Dias 13 e 14, durante todo o dia.

Gastronomia

Cozinha Gaúcha: circuito gastronômico com restaurantes da Serra criando pratos exclusivos. Cidades com restaurantes participantes: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. De 5 a 28 de setembro.

Cordeiraço e Papo de Churras no Piquete: evolução do costelaço de 2024, agora com foco no cordeiro, reunindo mestres churrasqueiros com técnicas tradicionais e inovadoras no preparo do assado. Com degustação para o público. Dias: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, das 10h às 15h.

Piquete no Lago Joaquina Rita Bier terá edições do cordeiraço. Cleiton Thiele/ SerraPress / Divulgação

Tradição e Folclore

Chama Crioula: acendimento será no dia 7, com horário a confirmar.

acendimento será no dia 7, com horário a confirmar. Cavalgada de Gramado: celebração tradicional. Dia 20, horário a confirmar.

celebração tradicional. Dia 20, horário a confirmar. Piquete do Lago Joaquina Rita Bier: ponto de encontro com momentos de churrasco, folclore e cultura. Será aos sábados e domingos durante o período do festival.

Cavalgada ocorre no dia 20 de setembro. Cleiton Thiele/ SerraPress / Divulgação

Infantil e Família

Piazada: espaço infantil do piquete com brincadeiras típicas do campo, jogos e contação de histórias. Será aos sábados e domingos durante o período do festival, às 15h.

espaço infantil do piquete com brincadeiras típicas do campo, jogos e contação de histórias. Será aos sábados e domingos durante o período do festival, às 15h. Mateando e Bolanta Histórica: espaço dedicado ao chimarrão, suas lendas e modos de preparo. Será aos sábados e domingos durante o período do festival, das 9h às 19h.

Literatura e Exposições