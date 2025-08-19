Gramado se prepara para 25 dias de evento que celebra a cultura, tradição e gastronomia do RS

De 5 a 28 de setembro, Gramado recebe a segunda edição do Festival Gaúchos. Serão 25 dias de celebração à cultura e às tradições do Rio Grande do Sul. Criado em 2024, o festival retorna neste ano com a proposta de transformar todo o mês de setembro em um marco da identidade regional, unindo arte, gastronomia e folclore para valorizar as tradições do Estado e impulsionar o turismo.
Além de Gramado, outras sete cidades da Serra irão participar das atividades (Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves), com uma programação gratuita que promete movimentar a economia e atrair visitantes de diferentes regiões.
Realizado pelo Instituto RSNASCE, o evento contará com atividades culturais, apresentações artísticas, shows musicais e degustação da culinária típica do Estado. A expectativa, segundo a organização, é de que o evento impacte aproximadamente 1 milhão de pessoas.
— Nosso objetivo é transformar o mês de setembro no nosso Boi Bumbá, o nosso São João, e sermos reconhecidos no Brasil e no mundo — projeta Vinícius Garcia, presidente do Instituto RSNASCE e um dos idealizadores do festival.
Confira a programação
Espetáculos e Cultura
- Palco Rua Coberta: shows de música nativista e apresentações artísticas. Dias 5, 19, 20 e 26, às 19h30min.
- Espetáculo Gaúchos: Ode à essência do povo gaúcho, com música, dança, luz, poesia e emoção. Dia 12, às 19h30min.
- Tributo à Califórnia da Canção Nativa: mostra com grandes nomes do cancioneiro gaúcho. Dias 6 e 27, às 19h30min.
- Dança Rio Grande: concurso de dança. Dias 13 e 14, durante todo o dia.
Gastronomia
- Cozinha Gaúcha: circuito gastronômico com restaurantes da Serra criando pratos exclusivos. Cidades com restaurantes participantes: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. De 5 a 28 de setembro.
- Cordeiraço e Papo de Churras no Piquete: evolução do costelaço de 2024, agora com foco no cordeiro, reunindo mestres churrasqueiros com técnicas tradicionais e inovadoras no preparo do assado. Com degustação para o público. Dias: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, das 10h às 15h.
Tradição e Folclore
- Chama Crioula: acendimento será no dia 7, com horário a confirmar.
- Cavalgada de Gramado: celebração tradicional. Dia 20, horário a confirmar.
- Piquete do Lago Joaquina Rita Bier: ponto de encontro com momentos de churrasco, folclore e cultura. Será aos sábados e domingos durante o período do festival.
Infantil e Família
- Piazada: espaço infantil do piquete com brincadeiras típicas do campo, jogos e contação de histórias. Será aos sábados e domingos durante o período do festival, às 15h.
- Mateando e Bolanta Histórica: espaço dedicado ao chimarrão, suas lendas e modos de preparo. Será aos sábados e domingos durante o período do festival, das 9h às 19h.
Literatura e Exposições
- 28ª Feira do Livro de Gramado: homenagem a escritores gaúchos e preservação da história através da literatura. De 13 a 21, ao lado da Rua Coberta.
- Exposição no Largo da Borges: indumentária, prataria, arte e história gaúcha em diferentes espaços culturais. De 5 a 28, das 9h às 18h.