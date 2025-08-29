Folclore italiano, rap e regionalismo gaúcho: como surgiu a música-tema da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul

Fábio Soares (E) e Jamille Santos protagonizam momento recitado da música tema da Festa. Ao fundo na foto está Mário Michelon, autor da poesia que inspirou a letra Júlio Soares / Divulgação

Unir a tradição de uma festa quase centenária à modernidade de uma cidade em constante transformação e cada vez mais diversa. Talvez a Inteligência Artificial trouxesse respostas rápidas a esta demanda, mas foram alguns artistas identificados com Caxias do Sul e com a Festa da Uva os encarregados de compor a música-tema oficial da 35ª edição. Intitulada Nosso Legado, a composição foi apresentada no último sábado (23), durante a escolha das soberanas.

Com autoria dividida entre Alexandre Fritzen e por Bruno Borges, a encomenda partiu da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), sob o pedido de que a composição representasse a mesma pluralidade cultural que a Festa vem buscando contemplar a cada edição, seja na programação artística, nos estandes ou no corso alegórico.

-O tema da próxima edição (Fruto de um Sonho Imigrante), traz a questão do sonho que veio junto com os primeiros italianos, mas é também sobre os novos imigrantes, que buscam aqui uma vida melhor. Pessoas de mais de 50 etnias vivem, hoje, em Caxias, e a gente queria uma música que tivesse o italianismo no centro, mas que representasse, também, a nossa pluralidade. Além, claro, de ter um refrão vibrante e fácil de cantar junto - diz Cristina Nora Calcagnotto, secretária adjunta da SMC.

Capitaneada pela diretora artística da SMC Maysa Stédile junto com os compositores, a gravação da música levou cinco semanas. A escolha pelos intérpretes levou em conta, também, a diversidade de referências: foram escalados o versátil acordeonista Rafael De Boni, cujo trabalho transita entre o tradicionalismo e o rap, passando pelos ritmos nordestinos, e os cantores Maicon Cassânego, Tatiéli Bueno, Fábio Soares e Jamille Santos.

- A escolha pelos intérpretes contemplou as quatro frentes que a gente queria: hip-hop (Jamille), música regional gaúcha (Fábio), música italiana (Tatiéli) e canto lírico (Maicon). E o acordeon como um instrumento coringa que costura isso tudo, estando presente tanto no regionalismo gaúcho quanto no folclore italiano _ destaca Fritzen.

Com a letra baseada em versos da poesia homônima ao tema da Festa, de Mário Michelon, uma das passagens traz uma “batalha” de rima entre Fábio Soares e Jamille Santos, misturando a trova gauchesca com o slam, competição de poesia falada do rap. Bruno Borges ressalta que este trecho ajuda a demonstrar como há aproximações culturais mesmo entre culturas distintas.

Alexandre Fritzen (E) e Bruno Borges são os compositores de "Nosso Legado" Júlio Soares / Divulgação

- Foi uma maneira de mostrar que algumas coisas podem estar muito mais próximas do que parecem. Se analisar musicalmente, a rima improvisada do rap e a declamação gaúcha têm bastante semelhanças - aponta.

Sobre ser uma das vozes escolhidas para representar a Caxias que produz cultura para além do italianismo, a cantora e poeta Jamille Santos - participante do projeto caxiense Slam das Manas e finalista por duas vezes do Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, em São Paulo _ avalia como um "marco histórico" a mistura promovida em Nosso Legado:

– É importante ver uma menina preta, com o cabelo crespo, da cultura hip-hop, podendo representar em cima do palco algo que Caxias do Sul também é. Estamos mostrando o que a juventude atual está apresentando, conversando com a tradição construída pelas gerações mais antigas.

A gravação original da música-tema pode ser conferida no site da Festa da Uva, no menu de downloads. O evento está marcado para ocorrer de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026.

Confira a letra da música tema

Fica no alto da serra

Cenário alegre em Caxias do Sul

Cacho de uva começa a brotar

A vida abriga

O sonho a renascer

Na festa da uva o amor florescer

(Refrão)

Festa da uva

Fruto de um sonho Vem encontrar

Festa da uva Nosso legado Vem celebrar

Recitado:

Se vem de perto ou distante

Sonha sempre confiante

Busca a pluralidade

Junto da diversidade

A uva doce que nos une

Vem do velho viajante

Acolhe o novo habitante

Na cidade que reúne

O passado e o presente

De um sonho imigrante

Sopro leve no semblante

Esperança que se sente

Tradição, dignidade

Com o fruto do trabalho

Pinga em gotas de orvalho

O amor nessa cidade

(Repete refrão)

RELEMBRE QUAIS FORAM AS ÚLTIMAS MÚSICAS TEMA DA FESTA DA UVA

2010

"Nos Trilhos da História, A Estação da Colheita"

Letra: Mário Michelon · Música: Joel Vianna

Intérpretes: Moser de Oliveira, Patrícia Vianna, Janice Comper, Franciele Duarte, Alexandre Borges e Benhur Vieira Lima

Tema abordado: tradição, trajetória histórica e colheita.

2012

"A safra da Vida na Magia das Cores"

Letra e música: Juliano Brito

(Primeira edição com concurso oficial para escolha da música-tema)

Tema abordado: celebração da vida, integração e alegria coletiva.

2014

"Na Alegria da Diversidade"

Letra: Mário Michelon · Música: André Viegas

Intérpretes: Rafael Gubert, Tita Sachet e Tatiéli Bueno

Tema abordado: diversidade cultural e união.

2016

"Imagens e Horizontes em Sons e Movimentos"

Letra: Mário Michelon · Música: José Dambrós e Mário Michelon

Intérprete: Andriele Bálico (com participações de Criscie Bordin Devens e Rafael Gubert)

Tema abordado: memória e futuro, imigração italiana (140 anos).

2019

"Viva una Bela Giornada"

Letra: Mário Michelon · Música: Mário Michelon e Magnos Gasparini

Intérpretes: Rafael Gubert e Tatiéli Bueno

Tema abordado: alegria, raízes italianas e celebração.

2022

"Juntos Outra Vez"

Letra: Mário Michelon · Música e arranjos: Joel Vianna

Intérprete: Patrícia Vianna (voz principal)

Tema abordado: retomada e reencontro após a pandemia.

2024

"Mérica"

Letra e música: Éder Bergozza

Intérpretes: Rafa Gubert e Tita Sachet

Tema abordado: imigração, pertencimento e o lema "Caminhos e Lugares" (150 anos da imigração italiana).



