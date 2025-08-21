Fluência Casa Hip-Hop comemora seis anos com festa nesta sábado, em Caxias do Sul

Uma das atrações da tarde de sábado é a apresentação ao público do novo visual da sede do ponto de cultura, com novos graffitis Priscila Minuzzo / Divulgação

A Fluência Casa Hip Hop, em Caxias do Sul, completa seis anos de atividades e marca a data com a inauguração do visual repaginado em sua sede, no bairro Santa Fé, neste sábado. A festa será a partir das 13h, com direito a batalhas de dança e poesia, pocket shows, cyphers e intervenções artísticas, numa programação que deve se estender até as 23h. A entrada é gratuita.

Como parte do projeto Digitais da Periferia, foram convidados para produzir o novo visual doze artistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Participam nomes como Bina, Boss, Digo Tibano, Dora, Eti Black, Fada, Hydes, Lisi, Reis, Rieta, Sapo e Wagz.

Nas batalhas, que irão ocorrer 14h às 18h, haverá premiação em dinheiro em categorias como Hip Hop Freestyle Kids, Breaking Kids, Graffiti Kids, Hip Hop Freestyle Adulto, 2vs2 Breaking Adulto e Graffiti Adulto. Já a programação de shows terá Henrique MC, Dublê, Robson e Vingativas, além dos DJs Hood, Krammer, Rosita e Deff.