Festival Téti, em Caxias do Sul abre inscrições para artistas e para escolas interessadas em participar da programação

Estão abertas as inscrições para artistas e escolas interessados em participar da 7ª edição do Téti – Festival de Arte e Cultura para a Infância, que irá ocorrer de 22 a 28 de agosto em Caxias do Sul, com o tema “Folclore”.
A instituições públicas interessadas em participar das atividades, voltadas à educação infantil e ao ensino fundamental, já podem se cadastrar gratuitamente por meio de formulário online. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Artistas e grupos com atividades relacionadas ao folclore também podem se inscrever para compor a programação.
Com atividades distribuídas em diversos espaços culturais da cidade, o festival irá oferecer sessões diurnas para grupos escolares e programações vespertinas, noturnas e de fim de semana para famílias. A curadoria reúne atrações locais, estaduais e nacionais, além de ações formativas, como o Téti Talks.
O Téti é uma realização da Cali Gestão Cultural e Comunicação, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital de Chamamento Público nº 230/2024 da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.