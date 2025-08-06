Cultura e Lazer

Arte para a infância
Notícia

Festival Téti, em Caxias do Sul abre inscrições para artistas e para escolas interessadas em participar da programação

Esta será a 7ª edição do evento, que terá o tema "Folclore". Atividades irão ocorrer de 22 a 28 de agosto 

Andrei Andrade

