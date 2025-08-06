Festival Téti, em Caxias do Sul abre inscrições para artistas e para escolas interessadas em participar da programação

Festival irá ocupar diferentes espaços de Caxias do Sul com teatro, intervenções artísticas e oficinas Arquito Festival Téti / Divulgação

Estão abertas as inscrições para artistas e escolas interessados em participar da 7ª edição do Téti – Festival de Arte e Cultura para a Infância, que irá ocorrer de 22 a 28 de agosto em Caxias do Sul, com o tema “Folclore”.

Leia Mais Confira os espetáculos e as oficinas que irão compor a programação do 25º Caxias em Cena

A instituições públicas interessadas em participar das atividades, voltadas à educação infantil e ao ensino fundamental, já podem se cadastrar gratuitamente por meio de formulário online. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Artistas e grupos com atividades relacionadas ao folclore também podem se inscrever para compor a programação.

Com atividades distribuídas em diversos espaços culturais da cidade, o festival irá oferecer sessões diurnas para grupos escolares e programações vespertinas, noturnas e de fim de semana para famílias. A curadoria reúne atrações locais, estaduais e nacionais, além de ações formativas, como o Téti Talks.