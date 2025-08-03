Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerra 52ª edição com público superior a 200 mil visitantes

Segundo estimativa da organização, esse circuito movimentou cerca de R$ 4 milhões no município. Marcelo Farinha e Sabrina Schuster / Divulgação

Após mais de 18 dias de programação, o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerrou sua 52ª edição neste domingo (3) em clima de celebração e com expressivos resultados alcançados. As mais de 200 apresentações artísticas protagonizadas por delegações vindas de seis países, oito estados brasileiros, além de massiva participação de grupos estaduais, regionais e locais, atraíram cerca de 200 mil pessoas.

O público foi divulgado pela organização do evento, que contabilizou o número de visitantes desde o início das atividades, em 17 de julho. Esse circuito movimentou, no município, em torno de R$ 4 milhões, conforme os organizadores.

— Chegamos ao fim de uma edição histórica do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis com sentimento de profunda gratidão por vivermos a consagração da cultura como força que nos une, preserva a memória dos povos, valoriza costumes, tradições e o respeito à diversidade — disse o prefeito da cidade, Daniel Carlos Michaelsen.

Em um verdadeiro espetáculo expresso por meio da arte, dança, música e ritmo, entre culturas, cores e sabores, a cidade se tornou mais uma vez palco de encontros, emoção, troca e beleza.