Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerra 52ª edição com público superior a 200 mil visitantes

Após mais de 18 dias de programação, o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerrou sua 52ª edição neste domingo (3) em clima de celebração e com expressivos resultados alcançados. As mais de 200 apresentações artísticas protagonizadas por delegações vindas de seis países, oito estados brasileiros, além de massiva participação de grupos estaduais, regionais e locais, atraíram cerca de 200 mil pessoas.
O público foi divulgado pela organização do evento, que contabilizou o número de visitantes desde o início das atividades, em 17 de julho. Esse circuito movimentou, no município, em torno de R$ 4 milhões, conforme os organizadores.
— Chegamos ao fim de uma edição histórica do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis com sentimento de profunda gratidão por vivermos a consagração da cultura como força que nos une, preserva a memória dos povos, valoriza costumes, tradições e o respeito à diversidade — disse o prefeito da cidade, Daniel Carlos Michaelsen.
Em um verdadeiro espetáculo expresso por meio da arte, dança, música e ritmo, entre culturas, cores e sabores, a cidade se tornou mais uma vez palco de encontros, emoção, troca e beleza.
O encerramento do 52º Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis neste domingo (3) teve o ato simbólico de extinção da Chama Folclórica e, também, apresentação do espetáculo Retratos de Vida, protagonizado pela Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis e CTG Pousada da Serra.