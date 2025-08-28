Festival Gaúchos terá shows gratuitos na Rua Coberta e no Piquete do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado

O evento une música, dança, literatura e outras atividades culturais. Jonas Ramos / Agencia RBS

A 2ª edição do Festival Gaúchos ocorre entre 5 e 28 de setembro, na Rua Coberta e no Piquete do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado. Com atrações culturais e gastronômicas, o evento, com atividades gratuitas, promete valorizar as raízes e tradições gaúchas, através da música, dança, gastronomia, literatura e outras atividades culturais como cavalgada, piquete, brincadeiras infantis.

A programação artística foi pensada para valorizar tanto grandes nomes da música tradicionalista quanto novos talentos e artistas locais. A curadoria cultural é assinada pela Darte Entretenimento, empresa especializada no setor.

Segundo a organização, a escolha dos artistas que sobem ao palco principal buscou equilibrar tradição e inovação. Nomes consagrados como Os Fagundes dividem espaço com representantes da nova geração, como Luiza Barbosa.

Com essa diversidade, a proposta do evento é reforçar o vínculo da comunidade com as manifestações artísticas gaúchas, ao mesmo tempo em que apresenta ao público diferentes gerações de músicos que mantêm viva a tradição.

Programação musical ocorrerá todos os dias

No primeiro dia de evento, dia 5, o palco da Rua Coberta receberá show com Os Fagundes. No sábado (6), ocorrerá o Tributo à Califórnia da Canção Nativa, com Quinteto da Canção Nativa. A cerimônia oficial do Festival Gaúchos ocorre no dia 12, com presença de autoridades, seguida do espetáculo Gaúchos, show exclusivo criado para o evento com a assinatura da Darte Entretenimento.

Nos dias 13 e 14 ocorre a segunda edição do concurso Dança Rio Grande, com apresentações de invernadas artísticas de CTGs de todo o Estado.

No dia 19, Renato Borghetti se apresenta com a gaita-ponto. Já no dia 20, data da Revolução Farroupilha, o show será de Juliano Bolfe. No dia 26 tem apresentação da gaúcha Luiza Barbosa, revelada no The Voice Kids. O segundo momento de Tributo à Califórnia da Canção Nativa será no dia 27, com um dos nomes mais premiados em festivais nativistas, João de Almeida Neto.

Outro ponto central da programação é o Largo da Borges, espaço ao lado do Palácio dos Festivais, que recebe, durante todo evento, uma exposição com artigos de indumentária, prataria, arte e história gaúcha, e nos sábados, dias 6 e 13, às 16h30min, recebe o Grupo de Dança Fagundes.

O Piquete do Festival Gaúchos será novamente montado no entorno do Lago Joaquina Rita Bier. No qual ocorrem atividades de gastronomia e cultura, como Piazada, Cordeiraço e o Papo de Churras. O espaço também recebe como atrações, no dia 6, o grupo Sons do Vento; no dia 13, a dupla Jonas & Daniel; o Grupo Tarca se apresenta dia 20; e Jonatas Cardoso, no dia 27. Os shows ocorrem às 13h.

Além de Gramado, outras sete cidades da Serra gaúcha, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, participam da programação do festival através de restaurantes que integram o Cozinha Gaúcha.

Leia Mais Gramado se prepara para 25 dias de evento que celebra a cultura, tradição e gastronomia do RS

Confira o cronograma completo:

5 de setembro (sexta-feira)

Os Fagundes

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

6 de setembro (sábado)

Sons do Vento

Horário: 13h

Local: Piquete

Grupo de dança Fagundes

Horário: 16h30min

Local: Largo da Borges

Tributo à Califórnia da Canção Nativa com Quinteto da Canção Nativa

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

12 de setembro (sexta-feira)

Show de abertura Espetáculo Gaúchos

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

13 de setembro (sábado)

Apresentações do Dança Rio Grande

Horário: 9h às 22h

9h às 22h Local: Rua Coberta

Jonas & Daniel

Horário: 13h

Local: Piquete

Grupo de dança Fagundes

Horário: 16h30min

Local: Largo da Borges

14 de setembro (domingo)

Apresentações do Dança Rio Grande

Horário: 9h às 22h

Local: Rua Coberta

19 de setembro (sexta-feira)

Renato Borghetti

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

20 de setembro (sábado)

Grupo Tarca

Horário: 13h

Local: Piquete

Juliano Bolfe

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

26 de setembro (sexta-feira)

Luiza Barbosa

Horário: 19h30min

Local: Rua Coberta

27 de setembro (sábado)

Jonatas Cardoso

Horário: 13h

Local: Piquete

Tributo à Califórnia da Canção Nativa com João de Almeida Neto