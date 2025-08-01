Festival de Cinema de Gramado anuncia programação das mostras Educavídeo e Cinema Estudantil

Oito produções de estudantes gramadenses do Educavídeo terão première no Palácio dos Festivais. Cleiton Thiele / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado anunciou os filmes selecionados para a Mostra Educavídeo e para a 1ª Mostra de Cinema Estudantil, que integram a programação da 53ª edição do evento (veja lista completa abaixo). O festival está marcado para ocorrer entre os dias 13 e 23 de agosto, com abertura oficial no dia 15. A sessão da Mostra de Cinema Estudantil tem entrada franca, enquanto que na Mostra Educavídeo os ingressos são solidários.

O Educavídeo é programa que oferece capacitação em linguagem audiovisual para estudantes da rede pública de Gramado. Desde 2011, já atendeu a mais de mil e duzentos alunos, tendo realizado mais de 110 produções, entre curtas-metragens, documentários, webséries e um média-metragem.

Para 2025, o programa amplia a sua atuação no Festival de Gramado com a realização da Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo, recebendo trabalhos de diferentes pontos do Brasil.

No dia 13, a partir das 14h, serão exibidos os filmes selecionados para a primeira edição desta mostra, com curtas-metragens produzidos em escolas por alunos do Ensino Médio e Fundamental do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Ensino Fundamental

Cicatrizes Invisíveis , de Arthur Campos

, de Arthur Campos A Garota do Banheiro , de Guilherme Felipe

, de Guilherme Felipe A Última Página , de Laura Silva

, de Laura Silva Capim Napier , de Victor Rodrigues Gutierre

, de Victor Rodrigues Gutierre A Noite de Halloween , de Elisa Alcocer e Thaís Peixoto

de Elisa Alcocer e Thaís Peixoto A Invasão , de Elisa Alcocer e Maria Clara Teixeira

, de Elisa Alcocer e Maria Clara Teixeira Funk do Pote, de Elisa Alcocer e Thaís Peixoto

Ensino Médio

Pronta-Entrega , de Marina Ritter

, de Marina Ritter Neuroexplorador , de Natália Cardoso Pontarolo, Valentina Carvalho de Farias e Yasmim Alessandra Oliveira Welfer

, de Natália Cardoso Pontarolo, Valentina Carvalho de Farias e Yasmim Alessandra Oliveira Welfer Amigos/Amores de Infância , de Luísa Kayser de Azeredo, Isabella Becker Notari e Fernanda Daou Scholer

, de Luísa Kayser de Azeredo, Isabella Becker Notari e Fernanda Daou Scholer Memórias Fragmentadas , de Lívia Cristina Beck Piber

, de Lívia Cristina Beck Piber Se... , de Maria Eduarda Naibert Pandolfo

, de Maria Eduarda Naibert Pandolfo A Morta , de Arthur Aveline e Júlia Fonseca

, de Arthur Aveline e Júlia Fonseca Um Certo Capitão Rodrigo , de Rafaella Marson e Luiza Berwanger

, de Rafaella Marson e Luiza Berwanger Um Estranho na Janela , de Moisés Castilho

, de Moisés Castilho Cega Pela Ilusão , de Tiago Antunes Spielmann

, de Tiago Antunes Spielmann Alma Gaúcha: Orgulho de Ser, de Bernardo Magno Bloss.

Produções gramadenses ganham première

No dia 14, um dia antes da abertura oficial do Festival de Gramado, oito produções de estudantes gramadenses do Educavídeo terão première no Palácio dos Festivais, a partir das 19h. A noite contará com a exibição dos curtas, além de uma premiação voltada para os estudantes. Participam as produções:

Silêncio da Meia-Noite , de Emanuel do Nascimento Ribeiro

, de Emanuel do Nascimento Ribeiro Selene , de Joelyson Richell de Oliveira Silva e Rafaela Marcadenti Boeira

, de Joelyson Richell de Oliveira Silva e Rafaela Marcadenti Boeira A Quarta Parede , de Vitória Ecker Boebel

, de Vitória Ecker Boebel Por Trás das Máscaras , de Rafaela Guerreiro Bertoja e Bernardo Tegner Guilhon

, de Rafaela Guerreiro Bertoja e Bernardo Tegner Guilhon Nas Páginas da Imaginação , de Luisa Cardoso Metz e Joana Fracari Visentin

, de Luisa Cardoso Metz e Joana Fracari Visentin O Olhar da Inspiração , de Ketlin de Almeida da Silva

, de Ketlin de Almeida da Silva Pensamentos , de Rafaela Marcadenti Boeira

, de Rafaela Marcadenti Boeira Dando a Volta Por Cima, de Joelyson Richell de Oliveira Silva

Como assistir aos filmes

A troca de alimentos por ingressos começa na próxima segunda-feira (4). Cada ingresso pode ser trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis. A prioridade é para doações de arroz, feijão, massa e óleo (900ml).

Não serão aceitos alimentos com validade inferior a novembro de 2025. Os alimentos serão encaminhados para a Secretaria de Assistência Social de Gramado.

Veja onde trocar: