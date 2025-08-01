Cultura e Lazer

Festival de Cinema de Gramado anuncia programação das mostras Educavídeo e Cinema Estudantil

Serão exibidos curtas-metragens produzidos por alunos do Ensino Médio e Fundamental do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco

