Feira de Antiguidades chega à 33ª edição neste fim de semana, em Caxias

Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco terá lustres, louças, porcelanas, vinis, entre outros. Jonathan Franco / divulgação

O Antiquário Jonathan Franco promove, nos dias 9 e 10 de agosto, a 33ª edição da tradicional feira de antiguidades. O evento é registrado no calendário cultural e comercial de Caxias do Sul.

Serão mais de 60 mil itens à venda durante o final de semana, das 9h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Peças como móveis antigos, lustres, louças e porcelanas vão estar disponíveis.

Haverá peças selecionadas com 30% de desconto, saldos a partir de R$ 20 e discos de vinil com valores iniciais de R$ 5. A entrada é gratuita.

Programe-se:

O quê: 33ª Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco.

Quando: neste sábado (9) e domingo (10), das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Onde: Rua Ângelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto à Tunado Cars

Quanto: entrada gratuita.

