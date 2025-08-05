Cultura e Lazer

Exposição que recria Roma a partir de imagens feitas com Inteligência Artificial pode ser conferida até domingo, em Caxias

Arquiteturas Sintéticas, da caxiense Rafaela Tedesco, está em cartaz no Shopping Villagio Caxias

