Exposição que recria Roma a partir de imagens feitas com Inteligência Artificial pode ser conferida até domingo, em Caxias

Em cartaz até este domingo (10), no Shopping Villagio Caxias, a exposição Arquiteturas Sintéticas, da artista visual caxiense Rafaela Tedesco, convida o público a percorrer uma Roma reimaginada por meio de imagens criadas com Inteligência Artificial.
Atualmente cursando Arquitetura na Lawrence Technological University, em Michigan (EUA), Rafaela apresenta uma série de obras visuais que reinterpretam ícones da arquitetura barroca romana, como igrejas, fachadas e espaços urbanos, sob um viés poético e tecnológico.
O trabalho surgiu durante uma disciplina intensiva realizada em Roma, que propôs aos estudantes o desafio de recriar visualmente a cidade eterna com o auxílio da Inteligência Artificial. Estimulada a explorar tecnologias emergentes, Rafaela passou a investigar como a IA pode ser uma aliada no campo criativo, tanto nas artes quanto na arquitetura.
Mais do que uma experiência visual, Arquiteturas Sintéticas convida a refletir sobre os modos de entender o passado e projetar o futuro, através de uma propõe uma jornada sensorial que pulsa entre o real e o imaginado.