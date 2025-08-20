Cultura e Lazer

Artes plásticas
Notícia

Exposição "Plural Singular", de Cristina Dall’Igna, chega à Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul

Abertura será nesta quarta-feira e visitação segue até 30 de setembro. Ambientação é assinada pela arquiteta Elisângela Selau

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS