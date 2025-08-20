Exposição "Plural Singular", de Cristina Dall’Igna, chega à Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul

Exposição reúne obras da artista Cristina Dall'Igna, com ambientação da arquiteta Elisângela Selau Divulgação / Divulgação

A Galeria Arte Quadros, em Caxias do Sul, ir receber, a partir desta quarta-feira (2), a exposição Plural Singular, da artista catarinense radicada em Porto Alegre Cristina Dall’Igna. O coquetel de abertura será às 18h.

A mostra reúne obras abstratas que exploram cor, luz, textura e movimento, criando uma experiência única. A ambientação é assinada pela arquiteta Elisângela Selau, em parceria com a Pérola Incorporadora e Construtora, de Caxias do Sul.

A visitação segue até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30min às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h..A Galeria Arte Quadros fica na Rua Feijó Junior, 975, em São Pelegrino.

SOBRE A ARTISTA

Cristina Dal'Igna é natural de Brusque-SC, mas reside em Porto Alegre desde os oito anos, onde mantém seu atelier de arte.

É graduada em Publicidade e Propaganda em Relações Públicas (1985) pela UFRGS, e em Educação Física (2004), pela IPA. Também cursou design e produção de joias em ouro e prata (1992).