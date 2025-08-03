"Trabalhar com mandalas é meditar com as mãos", diz a artista visual Mari Freitas, que expõe suas obras em Bento Gonçalves

Desde 2013, artista Mari Freitas elabora mandalas com temáticas variadas. Cerca de 5 mil peças já foram produzidas. Arquivo pessoal / Divulgação

Tem exposição nova abrindo a semana em Bento Gonçalves! A partir desta segunda-feira (4), a Fundação Casa das Artes abre a visitação para a exibição "O Toque da Alma", composta por 14 mandalas inéditas. O trabalho, assinado pela artista Mari Freitas, foi elaborado a partir da técnica de texturas.

Nessa coleção, a artista convida o público a mergulhar em um processo interior e natural, tendo paisagens, árvores, flores e outros elementos da natureza como pano de fundo.

A conexão de Mari com as mandalas remonta a 2013, em uma fase delicada, quando passou um período com o filho no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. No hall de entrada da casa de saúde uma mandala adornava a chegada. Foi observando a peça que ela decidiu se aventurar com essa nova expressão.

— As mandalas me trazem mais segurança, mais tranquilidade. Elas mudaram minha vida e o meu modo de pensar — conta.

Nesses 12 anos, cerca de 5 mil peças foram produzidas a partir da sensibilidade de Mari sobre a mente e a alma, tornando a artista uma referência na área. Na exposição, ela busca despertar o contato e a conexão com o público a partir do sentimento e da subjetividade:

— Queria fazer algo diferente, que as pessoas pudessem sentir, tocar; sentir a sinceridade da arte. Sou ariana, e gosto de criar, de renovar. Trabalhar com mandalas é meditar com as mãos.

Para além da exposição, as técnicas aplicadas por Mari são compartilhadas com o público há quatro anos na Fundação Casa das Artes através de oficinas. A artista também atua como educadora social no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos AABB.

