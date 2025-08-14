Cultura e Lazer

Agende-se 
Notícia

Evento Vamos Juntim realiza uma "coffee party" neste domingo, em Caxias

A ação, que também reúne marcas autorais, brechós da região e artistas, será no UFA! Instituto de Arte e Cultura. A entrada é gratuita

Renata Oliveira Silva

