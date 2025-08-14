Evento Vamos Juntim realiza uma "coffee party" neste domingo, em Caxias

O Vamos Juntim chega na sua 34º edição neste domingo (17). O evento, que reúne marcas autorais, brechós da região e artistas, ocorre das 11h às 19h, na UFA! Instituto de Arte e Cultura, no Pátio da Estação, em Caxias do Sul. A entrada é gratuita.
Em celebração ao aniversário do projeto, conduzido pelas irmãs Isabella e Vittoria Bruzetti, o evento contará com a parceria da cafeteria Caffea e terá uma "Coffee Party" ao som do DJ Serj Beats, DJ ADR da Quegê.
Também haverá flash tattoo, body piercer, oficinas artísticas com o Atelier criativo e Somos Dengo e uma feira de adoção com o Amor Vira-lata.
Para mais informações, entre em contato pelas redes sociais do Vamos Juntim.
Os expositores:
- Brechós: Eco Street, Estúdio Brio, Garimpo Brechó Achados, Jow Brechó, Ratazone, Sami Style
- Marcas Autorais: Cog Brand, De Alma, Hanncho, Manu Beads, Montyrt, Mole Bags, Pianezolla, Ravaluz, SeaWallow, Sil Joias, Verde e Brilho, Yotengo
- Home Decor e cuidado: Amazonita, Carneiro Records, Guilherminas, Joanna de Barros, Lamar, Lue, Oba Factory, Queiber, Inspira e Vancê
- Gastronomia: Brigadê, Caffea, Fieri, Itens de Café, Mary CO, Pipokice, Salvador Brewing, Santa Doçura, Soul Matcha, Steicy
- Tatuadora: Fran Paim
- Cobertura do evento: Off Photo
Serviço
- O que: Feira Vamos Juntim.
- Quando: 17 de agosto, das 11h às 19h.
- Onde: UFA! Instituto de Arte e Cultura. no Pátio da Estação (Rua Olavo Bilac, 503, bairro Rio Branco)
- Entrada gratuita.