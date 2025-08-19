Evento cênico alusivo aos 150 anos da imigração italiana no RS emociona plateia no UCS Teatro, em Caxias

Apresentação da UCS Orquestra e do Coro da UCS foi o ponto alto da noite, com execução de peça inédita, inspirada em clássico do folclore italiano Porthus Junior / Agencia RBS

Com os assentos do UCS Teatro lotados pela presença de convidados e autoridades, ocorreu na noite desta segunda-feira o evento cênico comemorativo pelos 150 anos da imigração italiana no Estado, promovido pela Universidade em parceria com o Consulado Geral Italiano no Rio Grande do Sul. A noite marcou também o lançamento do livro bilingue Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul – 1875-2025, lançado pela Educs.

Conduzida pelos jornalistas do Grupo RBS Alessandro Valim e Tríssia Ordovás Sartori, a cerimônia intercalou intervenções artísticas protagonizadas pelos grupos Girotondo e Miseri Colini e falas de algumas das autoridades presentes, iniciando pelo historiador Anthony Beux Tessari, Diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da UCS.

Diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da UCS, Anthony Beux Tesssari, é um dos coordenadores do projeto que gerou o livro do sesquicentenário Porthus Junior / Agencia RBS

- O processo histórico da imigração italiana transformou a vida no nosso Estado e sinto-me muito honrado com a oportunidade (de coordenar o livro do sesquicentenário), carregando o sentimento de esperança de que as novas gerações deem continuidade ao extraordinário trabalho que a nossa historiografia da imigração vem realizando, com dedicação e qualidade - destacou Tessari, antes de explicar alguns dos eixos principais que compõem o livro.

Autoridades posam com o livro do sesquicentenário Porthus Junior / Agencia RBS

Detalhe do livro do "Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul – 1875-2025" Porthus Junior / Agencia RBS

O cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, fez uma fala entusiasmada, à altura da importância do evento e do próprio sesquicentenário para a comunidade ítalo gaúcha:

- Quando me mudei para o Rio Grande do Sul, aos 32 anos, e caminhei por estas ruas e conversei com o povo gaúcho, percebi algo verdadeiramente extraordinário. A identidade italiana não é apenas um capítulo dos livros de História. Ela está viva, pulsante, enraizada no modo de viver, de trabalhar, de celebrar e de sonhar desta terra. Num mundo onde tantas certezas se desfazem, esta italianidade seguirá como um alicerce que permanece firme, mais do que como um patrimônio do passado, mas como uma grande oportunidade para o futuro.

Cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso Porthus Junior / Agencia RBS

O evento ainda teve a presença do arcebispo de Porto Alegre, cardeal Dom Jaime Spengler, do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, e de autoridades políticas com o presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Pepe Vargas, dos ex-governadores Germano Rigotto e José Ivo Sartori e do prefeito de Caxias, Adiló Didomenico.

Artistas dos grupos Girotondo e Miseri Coloni abrilhantaram a noite Porthus Junior / Agencia RBS

Elenco do Miseri Coloni representou os primeiros imigrantes Porthus Junior / Agencia RBS

Ao final, a UCS Orquestra e o Coro da UCS apresentaram a peça Fantasia Merica Merica, composição inédita de Gilberto Salvani inspirada na clássica La Merica, de Angelo Giusti (conhecida popularmente por Merica, Merica). Sob a regência do maestro Fábio Alves, a apresentação contou com os cantores solistas Maicon Cassânego e Paola Delazzeri.