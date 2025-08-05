Cultura e Lazer

40 anos de estrada
Notícia

"Eu diria que é nossa segunda casa", diz Heron Heinz, baixista d'Os Replicantes, sobre o show em Caxias do Sul

Além dele, Júlia Barth, Cláudio Heinz e Cléber Andrade apresentam o repertório de clássicos da carreira como "Surfista Calhorda" e "Festa Punk", no Radioativo Music Hall. Ainda há ingressos

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS