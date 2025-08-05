"Eu diria que é nossa segunda casa", diz Heron Heinz, baixista d'Os Replicantes, sobre o show em Caxias do Sul

Atualmente, a banda é formada por Cláudio Heinz, Cléber Andrade, Heron Heinz e Júlia Barth. Marcelo Nunes / Divulgação

A cena punk da Serra tem data, horário e local para atingir o ponto de fervura: sábado (9), Os Replicantes irão tocar no Radioativo Music Hall, no centro de Caxias do Sul. A casa abre às 21h.

De clássicos como Surfista Calhorda, Festa Punk e Sandina até lançamentos posteriores, como Maria Lacerda, o repertório estará recheado do melhor de quatro décadas de estrada do quarteto da Capital. A expectativa é por um show com pelo menos 20 músicas.

— Os fãs podem esperar um show muito bom, hardcore, com muita 'punkadaria' — adianta o baixista Heron Heinz.

A formação atual, completada por Júlia Barth (vocal), Cláudio Heinz (guitarra) e Cléber Andrade (bateria), vem de duas exibições arrepiantes, com casa cheia, em Recife (PE) e São Paulo (SP), no último fim de semana.

Esse é mais um indicativo, aponta Heron, de que a banda está afiada para aterrissar novamente nos palcos de Caxias depois de quase uma década:

— Pô, eu diria que Caxias é a nossa segunda casa. Tocamos no início da banda e durante todo esse tempo. A Serra sempre foi um lugar muito legal para tocar.

A banda está na onda do lançamento de seu 14° álbum, o LP Os Replicantes 40 anos. Nas pistas exclusivamente em vinil, o disco reúne 14 clássicos, gravados em agosto do ano passado durante apresentação que reuniu todas as formações do grupo em Porto Alegre — incluindo Carlos Gerbase, Wander Wildner e Luciana Tomasi.

Os Replicantes estrearam em maio de 1984, e são considerados uma das maiores bandas do punk brasileiro, com mais de 100 canções autorais e videoclipes na bagagem.

— Esses 41 anos de banda só me deram alegria. Esses dois shows que fizemos no fim de semana foram muito legais, vimos que o movimento punk continua engajado, com os ideais de paz, de procura por um mundo melhor, mais igualitário, de respeito à natureza — opina Heron.

Ingressos ainda disponíveis