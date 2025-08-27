Enfermeiro e humorista Diego Besou traz o show "Nem que eu surte no plantão" à Serra nesta semana

Sul-mato-grossense volta à Serra Gaúcha após ter apresentado o show 'Pronto! Socorro!", em caxias, em 2023 Divulgação / Divulgação

Depois de percorrer o país com sessões lotadas, o enfermeiro e humorista Diego Besou chega ao Rio Grande do Sul com o espetáculo Nem que eu surte no plantão, no qual volta a abordar os perrengues do ambiente hospitalar. Nesta quarta-feira (27) a apresentação será em Bento Gonçalves, às 20h, na Fundação Casa das Artes. Na quinta (28) será a vez de Caxias do Sul, também às 20h, no UCS Teatro.

Com linguagem repleta de ironia e humor ácido, Besou aposta no humor como aliado da saúde mental ao transformar muitas das experiências acumuladas como enfermeiro em situações hilárias, carregadas de empatia. Apesar de exagerar algumas situações para efeito cômico, o público irá se reconhecer em muitas das piadas que fizeram o humorista viralizar na internet, especialmente a partir de vídeos produzidos durante a pandemia.

Sequência de Pronto! Socorro!, que trouxe o sul-mato-grossense a Caxias do Sul pela primeira vez, em 2023, Nem que eu surte… traz de volta personagens como a enfermeira Jussara, sempre à beira de um ataque de nervos; Zélia, a técnica de enfermagem que sonha com a aposentadoria; e Dra. Zumira Gardena, psiquiatra de métodos questionáveis, entre outros tipos que parecem saídos de qualquer hospital brasileiro.