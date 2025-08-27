Cultura e Lazer

Rir é o melhor remédio
Notícia

Enfermeiro e humorista Diego Besou traz o show "Nem que eu surte no plantão" à Serra nesta semana

Apresentações ocorrem em Bento Gonçalves, nesta quarta-feira, e em Caxias do Sul, na quinta

Andrei Andrade

