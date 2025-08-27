Cultura e Lazer

Encontro no Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, irá abordar as pinturas sacras de Aldo Locatelli

Atividade alusiva ao Mês do Patrimônio terá a participação de Frei Celso Bordignon e da professora da UCS Silvana Boone, a partir das 15h deste sábado

Andrei Andrade

