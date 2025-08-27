Encontro no Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, irá abordar as pinturas sacras de Aldo Locatelli

Encontro terá como foco de discussão e análise o conjunto de pinturas de Aldo Locatelli que adornam a Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul Roni Rigon / Agencia RBS

O Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, promove, neste sábado, um encontro sobre patrimônio iconográfico, com foco nas pinturas de Aldo Locatelli na Igreja de São Pelegrino. A atividade começa às 15h e terá a participação de Frei Celso Bordignon, diretor do MusCap, e da professora da UCS Silvana Boone.

Para Silvana, que é doutora em Artes Visuais, falar sobre Aldo Locatelli é sempre uma oportunidade de jogar luz sobre a obra de um ícone da pintura mural religiosa, que manteve um olhar crítico sobre as escrituras sagradas, porém sempre atento também à cultura local nos municípios gaúchos onde foi contratado para trabalhar:

— Locatelli deu identidade simbólica aos personagens representados nas estações da Via Sacra e no teto da Igreja de São Pelegrino. Nos 150 anos da Imigração Italiana, Locatelli pode ser visto também como um imigrante, um estrangeiro no Brasil, que traz na sua pintura a essência da arte italiana fazendo jus ao espaço que ele ocupa como artista, e perpetuando suas heranças culturais e artísticas.

"Nada está ali por acaso, mas foi conscientemente pensado como um projeto iconográfico e decorativo para oração e contemplação" diz Frei Celso Bordignon Roni Rigon / Agencia RBS

Bordignon, que é doutor em Arqueologia Paleo-cristã, ressalta a importância da Igreja de São Pelegrino como patrimônio artístico cultural de Caxias:

_ Seu projeto iconográfico foi pensado e concebido pelo padre Eugênio Giordano, um homem culto e conhecedor da História de Arte e da Iconografia cristã católica. As pinturas de Aldo Locatelli, no teto e nas paredes deste espaço de culto, referem-se à religiosidade das pessoas que faziam e fazem parte desta comunidade de fé. Nada está ali por acaso, mas foi conscientemente pensado como um projeto iconográfico e decorativo para oração e contemplação.