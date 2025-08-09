Empresário e palestrante Emílio Finger será o patrono da Feira do Livro de Flores da Cunha

"Farei o meu melhor", disse o novo patrono da Feira. Antonio Valiente / Agencia RBS

A 45ª Feira do Livro de Flores da Cunha já conta com um patrono: Emílio Finger, empresário e palestrante que aceitou o convite da prefeitura durante um encontro realizado no gabinete do prefeito, César Ulian, na última quinta-feira (7). A Feira do Livro 2025 será de 13 a 18 de outubro, na Praça Nova Trento.

Natural de Flores da Cunha, Finger, de 62 anos, é palestrante, escritor e exemplo de superação. Aos seis meses de vida, enfrentou a paralisia infantil. É autor dos livros Gestão do Coração e Negociando com Meus Limites e está finalizando sua terceira obra, voltada a temas como vendas, empreendedorismo e competências humanas.

Finger mora em Caxias do Sul e atua há mais de 30 anos no Grupo Randon, como diretor estratégico, conciliando a vida empresarial com uma intensa agenda de palestras.