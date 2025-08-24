Em performance com energia e alto astral, Vitor Kley apresenta show inédito na escolha do trio de soberanas da Festa da Uva

Vitor Kley faz show na escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026. Porthus Junior / Agência RBS

O clima no Ginásio do Sesi era de nervosismo por volta das 23h40min quando o cantor Vitor Kley subiu ao palco. Atração inédita na escolha do trio de soberanas da Festa Nacional da Uva, o gaúcho apresentou um show com energia e alto astral.

O cantor abriu o show com a música lançada neste ano Que Seja De Alegria convidando o público para cantar e bater palmas. Na sequência, tocando violão junto da banda, cantou um dos maiores sucessos Ainda Bem que Chegou. O hit Morena animou o público, que cantou junto animado os versos.

O show trouxe um repertório que mesclou o novo álbum As Pequenas Grandes Coisas, lançado em 2025, com hits clássicos do cantor.

Convidando o público a pular e dançar, o show contou com chuva de papel picado e efeitos pirotécnicos com fumaça. O cantor também jogou palhetas para os presentes.

— Vocês estão tensos demais, agora é o momento de botar pra fora! Quero ver todo mundo pulando. É um momento de tensão e que vai ficar marcado na nossa história também. A gente está aqui pra passar nosso carinho pra vocês — provocou o cantor.

O último hit do cantor, De Novo, animou o público, que cantou junto os versos "Eu tento fugir e eu te encontro de novo", durante uma chuva de papeis picados. O cantor terminou a música trocando o verso para "eu quero voltar pra Caxias de novo, de novo".

Um dos pontos altos do show foi a performance de Pupila, música em parceria com a dupla Ana Vitória, que arrancou gritos e aplausos dos presentes.

Em um momento acústico, o cantor tocou violão e cantou um cover de A Cura, de Lulu Santos e Primeiros Erros, da banda Capital Inicial, momentos em que se ouviu mais alto a voz da plateia.

O repertório contou ainda com Tudo Me Lembra Você, Como Se Fosse Ontem, Carta Marcada, Tudo de Bom (Ô Moça), O amor é o segredo e Arco Íris. Na parte final do show, Kley ainda cantou um cover da música Saideira, do grupo Skank.

Para encerrar o show, enrolado em uma manta com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, Vitor Kley puxou o grito "Ah, eu sou gaúcho" com o público. Para o fim do show, o cantor escolheu os dois maiores hits da carreira: Adrenalizou e O Sol. Kley convidou um grupo de fãs para cantar e dançar junto no palco.

Por volta de 00h45min, o cantor se despediu reverenciando o público e beijando o brasão do RS na manta.

— Máximo respeito! Obrigado Caxias do Sul!

"Vim só para ver o Vitinho"

Amanda Spolti, 28 anos. Gabriela Bento Alves / Agência RBS

No espaço reservado a quem comprou ingressos para o show do cantor, a fã caxiense Amanda Spolti estava ansiosa pela apresentação do "Vitinho". Ela tinha um cartaz que dizia "Você é meu sol, te amo VK", fazendo referência à canção mais famosa do cantor.