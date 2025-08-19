"Ela tem o tino" e "Alma de Brasileiro": confira os stand-ups que vão animar o final de semana em Caxias

Ivangélica se apresenta no Polenta Comedy Club neste domingo (24). Polenta Comedy / Divulgação

O final de semana em Caxias do Sul terá programação com muitas risadas com dois fenômenos da internet: a gaúcha Ivangélica, conhecida pelos vídeos curtos sobre relacionamentos, e o francês radicado no Brasil Paul Cabannes. Ambos os espetáculos ocorrem no domingo (24).

No Polenta Comedy Club, Ivangélica apresenta o show Ela Tem o Tino, às 20h, com a promessa de gargalhadas por causa das histórias sobre relacionamentos, busca por pretendentes próximo a empresas tradicionais da cidade.

— Meu espetáculo solo chega ao Polenta pela quarta vez depois de três sessões seguidas esgotadas. É um show que mistura muito chão de fábrica, vida real e relacionamento, e o público pode esperar histórias novas, piadas afiadas e aquele ritmo acelerado que não deixa ninguém respirar entre uma risada e outra — antecipa a comediante.

A humorista mora em Caxias há quase 15 anos e já acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Ingressos à venda pelo site Sympla a partir de R$ 40(+taxas).

Paul Cabannes apresenta espetáculo sobre sua visão do Brasil. Agência Cigana / Divulgação

Francês faz piada com traços de identidade do povo brasileiro

No UCS Teatro, no mesmo dia, o francês Paul Cabannes apresenta o show Alma de Brasileiro, às 19h. O humorista destaca modos e expressões brasileiras cotidianas, mas que ele considera serem traços marcantes da identidade do povo brasileiro.

Cabannes nasceu em Paris, na França, mas se define como apaixonado pelo Brasil. No país desde 2015, já conquistou quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais com vídeos falando sobre as diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses.