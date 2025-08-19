Cultura e Lazer

Ingressos à venda
Notícia

"Ela tem o tino" e "Alma de Brasileiro": confira os stand-ups que vão animar o final de semana em Caxias

A gaúcha Ivangélica e o francês Paul Cabannes apresentam shows de comédia

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS