Éder Bergozza e Rafa Gubert apresentam show dedicado a clássicos da música romântica brasileira, em Caxias

Músicos irão homenagear compositores que eternizaram melodias nos corações do brasileiros Divulgação / Divulgação

O espetáculo “Canta Coração”, iniciativa do pianista Éder Bergozza e do cantor Rafa Gubert promete uma viagem pelas canções que marcaram histórias de amor, encontros e emoções inesquecíveis. A estreia será no dia 21 deste mês, às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul.

No formato intimista de piano e voz, os músicos caxienses irão interpretar clássicos da música romântica brasileira, contemplando nomes como Fábio Jr., Roupa Nova, Oswaldo Montenegro, Roberto Carlos, Sandra de Sá e Fagner. A proposta é criar um momento de afeto e conexão, em que cada verso desperta lembranças e aproxima gerações.