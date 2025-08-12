Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Éder Bergozza e Rafa Gubert apresentam show dedicado a clássicos da música romântica brasileira, em Caxias

"Canta Coração" será no próximo dia 21, no Teatro Municipal Pedro Parenti. No repertório estarão sucessos de Fábio Jr., Roupa Nova, Oswaldo Montenegro, Roberto Carlos, Sandra de Sá e Fagner, entre outros 

Pioneiro

