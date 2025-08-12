Cultura e Lazer

Transformar pela linguagem
Notícia

Direito e literatura estão na pauta de encontro com o escritor Paulo Scott, nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Bate-papo ""Direito e Literatura - e o combate ao racismo no Brasil" será na Do Arco da Velha Livraria e Café, às 19h

Andrei Andrade

