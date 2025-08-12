Direito e literatura estão na pauta de encontro com o escritor Paulo Scott, nesta terça-feira, em Caxias do Sul

"Negros e pobres são vistos como pessoas de segunda, terceira ou até quarta categoria pelo sistema judiciário brasileiro", diz Paulo Scott Renato Parada / Divulgação

Usar a força simbólica da literatura para suprir lacunas do discurso jurídico é a proposta central de Direito Constitucional Antirracista (Revista dos Tribunais), novo livro do autor gaúcho Paulo Scott, que estará em Caxias do Sul nesta terça-feira para um bate-papo na Do Arco da Velha Livraria e Café. Com mediação da professora caxiense Cláudia Fin, o encontro também terá a leitura de poemas presentes em seu livro "Sanduíche de Anzóis", lançado também este ano, pela editora Alfaguara.

Leia Mais Empresário e palestrante Emílio Finger será o patrono da Feira do Livro de Flores da Cunha

Na obra em que relaciona Direito e Literatura, Scott traz exemplos da literatura brasileira contemporânea que podem contribuir para uma nova linguagem de combate ao racismo, que reverbere no setor jurídico.

_ A ideia é mostrar que a linguagem do Direito é uma linguagem insuficiente, tosca, infantil e perversa. É uma linguagem muito limitada, se você comparar com a da Sociologia, a da Psicologia, da Filosofia, por exemplo. E existe uma inércia que faz a máquina da justiça ser movimentada que se acomodou, que se cristalizou nessa falta de ambição _ diz Scott, em entrevista por telefone ao Sete Dias.

À luz de trechos pinçados em textos de autores como como José Falero, Jeferson Tenório, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Sueli Carneiro, Paulo Lins, entre outros, Scott pretende trazer para o debate jurídico, através da força simbólica da literatura e da poesia, o valor da dignidade humana e do princípio à igualdade material e formal.

"Direito Constitucional Antirracista" Reprodução / Divulgação

"Sanduíche de Anzóis" Reprodução / Divulgação

_ O sistema de justiça brasileiro é esmagadoramente branco, formado por pessoas que pertencem ao mesmo meio social e compartilham a mesma linguagem, referências e formas de compreensão. Nesse cenário, pessoas negras e pobres são tratadas como cidadãos de segunda, terceira ou até quarta categoria. É um sistema em que a polícia mata e o Judiciário responde: 'ok, estamos aqui para sustentar que você tem esse direito'. Mas é justamente neste momento de crise profunda do Direito que devemos pensar em como reconstruí-lo a partir de novas formulações de sentido. E essa é uma força muito presente na literatura _ reflete o autor de Marrom e Amarelo (Alfaguara, 2019).

Leia Mais Da cúmbia ao indie pop, novas bandas da Serra apostam em gêneros pouco explorados para diversificar a cena local

"A POESIA DESACELERA"

Ao trazer para o encontro em Caxias do Sul também um momento de leitura de poemas, como os que compõem Sanduíche de Anzóis, Scott busca provocar no sentido de mostrar como o contato com as palavras e com a subjetividade são tão perigosas para aqueles que querem uma população facilmente dominável.

_ Não acredito em escrita criativa, mas acredito, sim, em leitura criativa _ diz.

O escritor de 58 anos , que comemora 25 deles dedicados a escrever poesia, fala sobre a importância da leitura como uma força capaz de desacelerar, quando tudo o que o sistema vigente quer é uma sociedade acelerada, que favorece às condições para perpetuar a violência:

- As pessoas que exercem a violência odeiam a poesia e odeiam o poeta porque a poesia desacelera, enquanto a violência está sempre ligada à aceleração. A poesia é a forma de arte que mais tem força para desacelerar a gente. É por isso, por exemplo, que as letras de rap são tão importantes para o pessoal que é esmagado diariamente nas periferias. Porque essa pessoa vai escutando a mesma música, a mesma banda, todos os dias, no ônibus, e assim ela vai entrando naquela poesia e entendendo a profundidade de camadas que está ali. Essa leitura, para mim, tem um poder mágico.

PROGRAME-SE

O quê: bate-papo "Direito e Literatura - e o combate ao racismo no Brasil"

Quando: nesta terça, às 19h

Onde: Do Arco da Velha Livraria e Café (Rua Dr. Montaury, 1570 - Centro)

Quanto: evento gratuito. Os livros estarão à venda por R$ 120 (Direito Constitucional Antirracista) e R$ 89,90 (Sanduíche de Anzóis).



