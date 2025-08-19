Cultura e Lazer

"Damos muito like e ouvidos para aquilo que está distante da nossa realidade", diz MV Bill em passagem por Caxias do Sul, nesta terça

Rapper e ativista social reforçou a importância do autofortalecimento nas comunidades após palestrar para estudantes da Zona Norte. Atividade marcou o lançamento do  Centro de Referência para a Juventude - Reconstrução (CRJ)

Andrei Andrade

