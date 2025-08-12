Curta feito por jovens de Caxias do Sul é selecionado para o Festival de Cinema de Gramado

O filme foi feito durante o curso de produção audiovisual do LABmais, do Sesc. Bom dia Maika / Reprodução

Dezessete jovens de Caxias do Sul vão participar do 53ª Festival de Cinema de Gramado com o curta-metragem Bom Dia, Maika, selecionado para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Gaúchos. A produção é resultado do curso de produção audiovisual do projeto LABmais, ao longo de 2024.

O curta foi gravado e finalizado ao longo das oficinas práticas do último ano e foi inteiramente idealizado pelos participantes, que integraram todas as etapas do processo. A produção tem parceria com a Pé de Coelho Filmes.

Bom Dia, Maika será exibido no Palácio dos Festivais no segundo dia de projeções da competição gaúcha, domingo (17), a partir das 13h. A entrada é gratuita.

Com narrativa ambientada em um futuro próximo, o curta acompanha uma jovem que vive entre dois mundos: durante o dia, trabalha catalogando artistas em um cenário de calor extremo que limita a vida ao ar livre, enquanto, à noite, encontra refúgio na música como DJ. Uma oportunidade profissional inesperada coloca em xeque seus sonhos e sua rotina.

Programe-se

Exibição de Bom Dia, Maika no 53º Festival de Cinema de Gramado

Quando: 17 de agosto (domingo), às 13h

17 de agosto (domingo), às 13h Onde: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2697)

Ficha técnica