Curta feito por jovens de Caxias do Sul é selecionado para o Festival de Cinema de Gramado

Dezessete jovens de Caxias do Sul vão participar do 53ª Festival de Cinema de Gramado com o curta-metragem Bom Dia, Maika, selecionado para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Gaúchos. A produção é resultado do curso de produção audiovisual do projeto LABmais, ao longo de 2024.
O curta foi gravado e finalizado ao longo das oficinas práticas do último ano e foi inteiramente idealizado pelos participantes, que integraram todas as etapas do processo. A produção tem parceria com a Pé de Coelho Filmes.
Bom Dia, Maika será exibido no Palácio dos Festivais no segundo dia de projeções da competição gaúcha, domingo (17), a partir das 13h. A entrada é gratuita.
Com narrativa ambientada em um futuro próximo, o curta acompanha uma jovem que vive entre dois mundos: durante o dia, trabalha catalogando artistas em um cenário de calor extremo que limita a vida ao ar livre, enquanto, à noite, encontra refúgio na música como DJ. Uma oportunidade profissional inesperada coloca em xeque seus sonhos e sua rotina.
Programe-se
- Exibição de Bom Dia, Maika no 53º Festival de Cinema de Gramado
- Quando: 17 de agosto (domingo), às 13h
- Onde: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2697)
Ficha técnica
- Empresa Produtora: Pé de Coelho
- Roteiro: Emily dos Santos da Silva, Isabelly Raissa Casagrande, Mikaella Amaral Padilha da Silva
- Produção: Ana Sofia Marques Abreu e Karoline Alice Barcarol
- Produção Executiva: Emily dos Santos da Silva
- Elenco: Mikaella Amaral Padilha da Silva e Thalia Caureo
- Direção de Fotografia: Emily dos Santos da Silva, Isabelly Raissa Casagrande, Josué Santos Almeron, João Victor Prebianca E Rafael Martins Neques
- Direção de Arte: Júlia Pellin Ferrareze, Karoline Alice Barcarol, Mauricio Pereira dos Santos, Vitoria Catarina Marques Abreu, Thalia Boeira Caureo
- Trilha Musical: Zero de Fato
- Trilha Sonora Original: Zero de Fato
- Montagem: Emily dos Santos da Silva, Isabelly Raissa Casagrande, Josué Santos Almeron, Karoline Alice Barcarol, Mauricio Pereira dos Santos, Rafael Martins Neques, Shaiane Giusti, Thalia Boeira Caureo
- Desenho de Som: Shaiane Giusti, Zero de Fato e Carlos Balbinot