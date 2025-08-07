Cronistas da Serra: nova coletânea que valoriza autores regionais terá lançamento neste sábado

Valorizar os escritores da Serra gaúcha. É essa a principal motivação de Igor Luchese, idealizador da nova coletânea de crônicas que será lançada com sessão de autógrafos, neste sábado (9), das 16h às 20h, no Zarabatana Café, em Caxias do Sul. A obra reúne mais de 30 autores da região, selecionados com um único critério, a qualidade literária.
A publicação é a segunda etapa de uma trilogia proposta por Igor, que em 2023 lançou uma coletânea de contos e já planeja um terceiro volume dedicado à poesia. A trilogia é organizada em parceria com o escritor Dinarte Albuquerque Filho, da Liddo Editora, que também participa como autor em dois dos três volumes, crônicas e poesia.
— As editoras continuam publicando autores estrangeiros, enquanto há gente maravilhosa escrevendo aqui e que não tem espaço. Então pensei: por que não fazer um livro? — conta Igor.
A ideia da coletânea surgiu como uma maneira de materializar essa valorização. Segundo ele, o objetivo principal da iniciativa é dar visibilidade à produção cultural contemporânea da Serra, e não revisitar autores do passado.
— Não é uma antologia histórica. Queríamos retratar o que está sendo produzido hoje. Tem muita gente que escreve bem, mas é desconhecida. A coletânea ajuda o leitor a ter o primeiro contato com esses nomes — explica.
Os autores foram escolhidos com base em premiações, repercussão na mídia e indicações. Muitos deles já têm livros publicados, e a ideia é justamente que o leitor se interesse em conhecer mais a fundo suas obras. A primeira edição, de contos, reuniu cerca de 18 autores. Agora, o volume de crônicas superou 30 participantes.
— Trabalhamos com o que realmente acreditamos ter qualidade. Ineditismo não é obrigatório, mas o texto tem que ser bom — reforça Igor.
Cronistas do Jornal Pioneiro integram a coletânea
Cinco colunistas do Jornal Pioneiro e GZH também foram selecionados, porque seus textos representam o olhar atento e sensível para o cotidiano da Serra. São crônicas inéditas ou que dialogam com o estilo já conhecido dos leitores. Veja quem participa:
- Adriana Antunes: escreve às terças-feiras. Assina a crônica "Chama de vela".
- Candice Soldatelli: nas quartas-feiras e é autora da crônica "O melhor dia de todos".
- Juliana Bevilaqua: colunista de Economia, já escreveu de forma interina crônicas no jornal. No livro, assina a crônica inédita "Sem chinelagem".
- Marcelo Mugnol: escreve às quintas-feiras. A crônica intitulada "Mercúrio retrógrado", está presente no segundo livro do colunista "Quinta-feira Crônica", lançado em 2024, pela Liddo Editora.
- Tríssia Ordovás Sartori: escreve quinzenalmente, no caderno Almanaque, aos sábados. É autora da crônica "Desencadeamentos poéticos".
Lançamento em espaço cultural da cidade
O lançamento ocorre no Zarabatana Café, local que, para o organizador, representa a importância dos espaços culturais abertos ao diálogo e à literatura.
No evento, a obra estará à venda a R$ 65, e também será possível adquirir exemplares remanescentes da coletânea de contos. Após o lançamento, a publicação deve ser disponibilizada em livrarias da Serra, além de circular em feiras do livro da região, entre elas, a de Caxias do Sul.
— A ideia é também oportunizar que os autores façam lançamentos em suas cidades, ampliando o alcance da coletânea — afirma Igor.
Confira a lista de autores selecionados
- Adriana Antunes
- Alessandra Rech
- André Costantin
- Bel Porazza
- Candice Soldatelli
- Dinarte Albuquerque Filho
- Douglas Ceccagno
- Elvio Gonçalves
- Eulália Isabel Coelho
- Felipe Gue Martini
- Flávio Luiz Ferrarini (in memoriam)
- Geneviève Faé
- Gustavo Tamagno Martins
- Igor Luchese
- Ismael Sebben
- José Clemente Pozenato (in memoriam)
- Juliana Bevilaqua
- Lara Klinger
- Lúcio Saretta
- Marcelo Mugnol
- Marco de Menezes
- Marilia Frosi Galvão
- Maya Falks
- Patrícia Viale
- Paulo Damin
- Romila Hoffman Amaral
- Suzana Webber Alves
- Tânia Pereira
- T.S. Marcon
- Tríssia Ordovás Sartori
- Valéria Pinto
- Vania Espeiorin
Programe-se
- O quê: lançamento e sessão de autógrafos "Coletânea de Autores da Serra Gaúcha - Crônicas", organização de Igor Luchese e Dinarte Albuquerque Filho.
- Quando: sábado (9), das 16h às 20h.
- Onde: Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo).
- Quanto: o livro estará a venda no local a R$65.