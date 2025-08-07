Cronistas da Serra: nova coletânea que valoriza autores regionais terá lançamento neste sábado

Da esq. para a dir.: Tríssia Ordovás Sartori, Juliana Bevilaqua, Marcelo Mugnol, Candice Soldatelli e Adriana Antunes, colunistas de Pioneiro e GZH integram a coletânea. Montagem de fotos Pioneiro / Montagem de fotos Pioneiro

Valorizar os escritores da Serra gaúcha. É essa a principal motivação de Igor Luchese, idealizador da nova coletânea de crônicas que será lançada com sessão de autógrafos, neste sábado (9), das 16h às 20h, no Zarabatana Café, em Caxias do Sul. A obra reúne mais de 30 autores da região, selecionados com um único critério, a qualidade literária.

A publicação é a segunda etapa de uma trilogia proposta por Igor, que em 2023 lançou uma coletânea de contos e já planeja um terceiro volume dedicado à poesia. A trilogia é organizada em parceria com o escritor Dinarte Albuquerque Filho, da Liddo Editora, que também participa como autor em dois dos três volumes, crônicas e poesia.

— As editoras continuam publicando autores estrangeiros, enquanto há gente maravilhosa escrevendo aqui e que não tem espaço. Então pensei: por que não fazer um livro? — conta Igor.

Leia Mais Confira os espetáculos e as oficinas que irão compor a programação do 25º Caxias em Cena

A ideia da coletânea surgiu como uma maneira de materializar essa valorização. Segundo ele, o objetivo principal da iniciativa é dar visibilidade à produção cultural contemporânea da Serra, e não revisitar autores do passado.

— Não é uma antologia histórica. Queríamos retratar o que está sendo produzido hoje. Tem muita gente que escreve bem, mas é desconhecida. A coletânea ajuda o leitor a ter o primeiro contato com esses nomes — explica.

Os autores foram escolhidos com base em premiações, repercussão na mídia e indicações. Muitos deles já têm livros publicados, e a ideia é justamente que o leitor se interesse em conhecer mais a fundo suas obras. A primeira edição, de contos, reuniu cerca de 18 autores. Agora, o volume de crônicas superou 30 participantes.

— Trabalhamos com o que realmente acreditamos ter qualidade. Ineditismo não é obrigatório, mas o texto tem que ser bom — reforça Igor.

Leia Mais Obra de bento-gonçalvense é selecionada para integrar uma exposição na Bélgica

Cronistas do Jornal Pioneiro integram a coletânea

Cinco colunistas do Jornal Pioneiro e GZH também foram selecionados, porque seus textos representam o olhar atento e sensível para o cotidiano da Serra. São crônicas inéditas ou que dialogam com o estilo já conhecido dos leitores. Veja quem participa:

Adriana Antunes : escreve às terças-feiras. Assina a crônica "Chama de vela".

escreve às terças-feiras. Assina a crônica "Chama de vela". Candice Soldatelli : nas quartas-feiras e é autora da crônica "O melhor dia de todos".

nas quartas-feiras e é autora da crônica "O melhor dia de todos". Juliana Bevilaqua : colunista de Economia, já escreveu de forma interina crônicas no jornal. No livro, assina a crônica inédita "Sem chinelagem".

colunista de Economia, já escreveu de forma interina crônicas no jornal. No livro, assina a crônica inédita "Sem chinelagem". Marcelo Mugnol : escreve às quintas-feiras. A crônica intitulada "Mercúrio retrógrado", está presente no segundo livro do colunista "Quinta-feira Crônica", lançado em 2024, pela Liddo Editora.

escreve às quintas-feiras. A crônica intitulada "Mercúrio retrógrado", está presente no segundo livro do colunista "Quinta-feira Crônica", lançado em 2024, pela Liddo Editora. Tríssia Ordovás Sartori: escreve quinzenalmente, no caderno Almanaque, aos sábados. É autora da crônica "Desencadeamentos poéticos".

Lançamento em espaço cultural da cidade

O lançamento ocorre no Zarabatana Café, local que, para o organizador, representa a importância dos espaços culturais abertos ao diálogo e à literatura.

No evento, a obra estará à venda a R$ 65, e também será possível adquirir exemplares remanescentes da coletânea de contos. Após o lançamento, a publicação deve ser disponibilizada em livrarias da Serra, além de circular em feiras do livro da região, entre elas, a de Caxias do Sul.

— A ideia é também oportunizar que os autores façam lançamentos em suas cidades, ampliando o alcance da coletânea — afirma Igor.

Leia Mais O rapper caxiense Chiquinho Divilas lança livro infantojuvenil relacionando o hip hop com a consciência ambiental

Confira a lista de autores selecionados

Adriana Antunes

Alessandra Rech

André Costantin

Bel Porazza

Candice Soldatelli

Dinarte Albuquerque Filho

Douglas Ceccagno

Elvio Gonçalves

Eulália Isabel Coelho

Felipe Gue Martini

Flávio Luiz Ferrarini (in memoriam)

Geneviève Faé

Gustavo Tamagno Martins

Igor Luchese

Ismael Sebben

José Clemente Pozenato (in memoriam)

Juliana Bevilaqua

Lara Klinger

Lúcio Saretta

Marcelo Mugnol

Marco de Menezes

Marilia Frosi Galvão

Maya Falks

Patrícia Viale

Paulo Damin

Romila Hoffman Amaral

Suzana Webber Alves

Tânia Pereira

T.S. Marcon

Tríssia Ordovás Sartori

Valéria Pinto

Vania Espeiorin

Programe-se