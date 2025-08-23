Coro da UCS apresenta concerto comemorativo pelos 150 anos da imigração italiana neste domingo, em Caxias

Coro conta com a regência de Renato Filippini e terá a participação especial do pianista Wagner Duarte Maciel UCS / Divulgação

O Coro da UCS apresenta neste domingo (24), às 19h30min, um concerto especial na Igreja Sagrada Família (Rua Fernandes Vieira, 90, bairro Sagrada Família). Com entrada gratuita, o espetáculo integra as comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul oferecidas pela Universidade.

O repertório irá misturar músicas folclóricas com obras de grandes compositores da Itália, como Claudio Monteverdi e Giuseppe Verdi. O programa inclui ainda composições contemporâneas de nomes como Don Macdonald, Eric Whitacre e Elaine Hagenberg.