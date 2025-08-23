Cultura e Lazer

Coro da UCS apresenta concerto comemorativo pelos 150 anos da imigração italiana neste domingo, em Caxias

Será na Igreja Sagrada Família, às 19h30min. Repertório irá misturar músicas folclóricas com obras de compositores clássicos italianos, como Claudio Monteverdi e Giuseppe Verdi

