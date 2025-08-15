Cultura e Lazer

Copões, clássicos repaginados e festas que acabam cedo: como Caxias reinventa a vida noturna

O estilo de vida de jovens e adultos mudou. Com isso, bares e festas encontram novos formatos para acompanhar essa transformação

Renata Oliveira Silva

