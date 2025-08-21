Confira os shows que o projeto Soul Duetos irá levar ao Centro de Cultura Ordovás neste fim de semana, em Caxias

Desta sexta-feira até domingo, a Sala de Teatro Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias, recebe os shows do projeto Soul Duetos Serra Gaúcha. Oito artistas solo irão levar ao palco uma diversidade de abordagens dentro da música autoral independente, além de releituras cheias de personalidade de clássicos da música brasileira. Toda a programação é gratuita.

O pontapé inicial do evento será com dois garibaldenses: às 19h30min, o cantor Felli Dalbosco irá apresentar o seu show Náufrago, reunindo canções que, por meio de versos repletos de sensibilidade, abordam relações afetivas e angústias da comunidade LGBTQIA+. Na sequência, a cantora Lela Rosanelli apresenta um show que resgata músicas do EP lançado em 2016, em parceria com Duca Leindecker, além de trazer o seu single mais recente, Venho Visitar, lançado este mês.

No sábado (23), serão três apresentações. Às 16h, a cantora caxiense Emely Polli leva ao palco seu novo show, marcado pela fusão entre indie rock e poesia, reunindo canções do seu EP de estreia, Pedaços, lançado em abril. Às 18h30min, a cantora porto-alegrense Alice Kranen, traz um repertório que transita por ritmos como rock, pop, jazz, blues e MPB. Encerrando a noite, às 20h, o também porto-alegrense Edu Meirelles apresenta Preto por Inteiro, espetáculo que celebra a música preta brasileira. O show terá participação especial de Camila Falcão.

A programação se encerra no domingo (24), com outros três shows que evidenciam vozes femininas da cena porto-alegrense. Camila Balbueno sobe ao palco às 17h, questionando ideais românticos da sociedade em um show que mistura pop, rock gaúcho e milonga. Às 18h30min, Beili apresenta o intimista Como respirar embaixo d’água, inspirado no repertório de seu primeiro EP, de 2024. O encerramento fica por conta de Bibiana Petek, às 20h, celebrando os dez anos de seu disco de estreia com composições próprias e releituras de obras de nomes como Tom Jobim, Alcione e Tim Maia.

Com Felli e Edu Meirelles como exceções, a predominância de mulheres no line-up do Soul Duetos não é coincidência, segundo explica Manu Guerra, uma das produtoras do evento:

- As mulheres ainda enfrentam barreiras para serem reconhecidas como compositoras. Com a proposta de ser um festival tão diverso e de alcance regional, o Soul Duetos permite que essas mulheres compartilhem suas histórias, trabalhos e visões de mundo.

Após Caxias do Sul, a circulação de shows do Soul Duetos irá passar por Garibaldi (29 e 30 de agosto), Veranópolis (12 de setembro), Bento Gonçalves (13 e 14 de setembro) e Vila Flores (7 de outubro). O projeto conta com recursos da Secretaria de Cultura do estado e do Ministério da Cultura. Para acompanhar as novidades e demais atividades, basta seguir @caxiassoulduetosoficial no Instagram.

Exposição e Feira Bêrga

Além das atrações musicais, o público que passar pelo Centro de Cultura Ordovás também poderá desfrutar da Feira Bêrga, que reunirá mais de 10 expositores locais de arte, decoração, gastronomia, moda, música e cuidados pessoais. Haverá também pintura facial para crianças.

Outra atração é a exposição fotográfica “Soul Duetos: Do Som à Imagem”. Com curadoria de Liliane Giordano, a mostra exibe retratos de artistas que brilharam no palco do Soul Duetos desde a primeira edição do projeto, em 2014.

PROGRAME-SE

Sexta-feira (220

19h30min | show "Náufrago", com Felli Dalbosco

20h30min | show de Lela Rosanelli

Sábado (23)

17h: show de Emely Polli

18h30min: show de Alice Kranen e banda

20h: show "Preto por Inteiro", de Edu Meirelles