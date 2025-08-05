Cultura e Lazer

Artes cênicas
Notícia

Confira os espetáculos e as oficinas que irão compor a programação do 25º Caxias em Cena

Selecionados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Cultura. Evento irá ocorrer entre os dias 30 de agosto e 22 de setembro

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS