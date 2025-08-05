Confira os espetáculos e as oficinas que irão compor a programação do 25º Caxias em Cena

Espetáculo "Das Cinzas Coração", do Grupo Quimera (POA),é um dos selecionados Jennifer Glass / Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou nesta terça-feira os espetáculos que irão compor a programação do 25ª Festival Internacional de Artes Cênicas Caxias em Cena. O evento irá ocorrer entre os dias 30 de agosto e 22 de setembro.

Com o tema Territórios Reinventados, a curadoria priorizou propostas que dialogam com a ideia de ressignificação dos espaços físicos, simbólicos e afetivos por meio da arte.

Ao todo, foram recebidas 169 propostas de apresentações e 41 de ações formativas, nos segmentos de teatro, dança, circo e performance.

Confira os selecionados em cada segmento:

Teatro

BESA – Breve Enciclopedia sobre la amistad – Buenos Aires

– Breve Enciclopedia sobre la amistad – Buenos Aires Coletivo Duo de Teatro – Mostra Solos – O Avô e o Rio – Bahia

– Mostra Solos – O Avô e o Rio – Bahia Complo Cunhã – Terra Adorada – Viamão

– Terra Adorada – Viamão Darlan Gebing – Alberto – Caxias do Sul

– Alberto – Caxias do Sul Grupo Pretagô – Mesa Farta – Porto Alegre

– Mesa Farta – Porto Alegre Quimera – Da Cinza Coração – Porto Alegre

– Da Cinza Coração – Porto Alegre Teatro Cia 4 Produções – Habita-me – Porto Alegre

– Habita-me – Porto Alegre Vera Seco – Matrioska – Caxias do Sul

Dança

Cia Pássaro de Presságio – O Mar Não Me Obedece – São Paulo

– O Mar Não Me Obedece – São Paulo Geda Cia de Dança Contemporânea – Andaime (Des)Construção de Amor – Porto Alegre

Circo

Cia 2 – Leões, vodka e um sapato 23 – São Paulo

Oficinas

Anthony Felipe da Silva – Flow On – acrobacias e portagens circense – Caxias do Sul (Circo)

– Flow On – acrobacias e portagens circense – Caxias do Sul (Circo) Andrieli Lopes – Experimentação do Movimento a partir dos Aéreos Circenses – Caxias do Sul (Circo)

– Experimentação do Movimento a partir dos Aéreos Circenses – Caxias do Sul (Circo) Camila Vergara – Improvisação e Criação em Dança: encontro do mar de dentro com o mar de fora – Porto Alegre (Dança)

– Improvisação e Criação em Dança: encontro do mar de dentro com o mar de fora – Porto Alegre (Dança) Coletivo Duo de Teatro – O Jogo Físico na Cena: Práticas Físicas para a prontidão Corpórea – Bahia (Teatro)

– O Jogo Físico na Cena: Práticas Físicas para a prontidão Corpórea – Bahia (Teatro) Elaine Nascimento – Urbgrafias – Santa Catarina (Teatro)

– Urbgrafias – Santa Catarina (Teatro) Tefa Polidoro – A Grota que me pariu – Florianópolis/Caxias (Teatro)

Mesa de debate

Miguel Beltrami – Arena da história do teatro caxiense sob a ótica dos artistas – Caxias do Sul



