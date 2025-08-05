Confira os espetáculos e as oficinas que irão compor a programação do 25º Caxias em Cena

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou nesta terça-feira os espetáculos que irão compor a programação do 25ª Festival Internacional de Artes Cênicas Caxias em Cena. O evento irá ocorrer entre os dias 30 de agosto e 22 de setembro.
Com o tema Territórios Reinventados, a curadoria priorizou propostas que dialogam com a ideia de ressignificação dos espaços físicos, simbólicos e afetivos por meio da arte.
Ao todo, foram recebidas 169 propostas de apresentações e 41 de ações formativas, nos segmentos de teatro, dança, circo e performance.
Confira os selecionados em cada segmento:
Teatro
- BESA – Breve Enciclopedia sobre la amistad – Buenos Aires
- Coletivo Duo de Teatro – Mostra Solos – O Avô e o Rio – Bahia
- Complo Cunhã – Terra Adorada – Viamão
- Darlan Gebing – Alberto – Caxias do Sul
- Grupo Pretagô – Mesa Farta – Porto Alegre
- Quimera – Da Cinza Coração – Porto Alegre
- Teatro Cia 4 Produções – Habita-me – Porto Alegre
- Vera Seco – Matrioska – Caxias do Sul
Dança
- Cia Pássaro de Presságio – O Mar Não Me Obedece – São Paulo
- Geda Cia de Dança Contemporânea – Andaime (Des)Construção de Amor – Porto Alegre
Circo
- Cia 2 – Leões, vodka e um sapato 23 – São Paulo
Oficinas
- Anthony Felipe da Silva – Flow On – acrobacias e portagens circense – Caxias do Sul (Circo)
- Andrieli Lopes – Experimentação do Movimento a partir dos Aéreos Circenses – Caxias do Sul (Circo)
- Camila Vergara – Improvisação e Criação em Dança: encontro do mar de dentro com o mar de fora – Porto Alegre (Dança)
- Coletivo Duo de Teatro – O Jogo Físico na Cena: Práticas Físicas para a prontidão Corpórea – Bahia (Teatro)
- Elaine Nascimento – Urbgrafias – Santa Catarina (Teatro)
- Tefa Polidoro – A Grota que me pariu – Florianópolis/Caxias (Teatro)
Mesa de debate
- Miguel Beltrami – Arena da história do teatro caxiense sob a ótica dos artistas – Caxias do Sul