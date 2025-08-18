Confira as atividades que irão movimentar a 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, a partir desta terça-feira

Centro de Cultura Ordovás reúne oito exposições que integram a 18ª Semana da Fotografia Ulisses Castro / Agencia RBS

Celebrando a força da imagem como expressão cultural, social e artística, tem início nesta terça-feira a programação da 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul. As exposições presenciais estão abertas à visitação desde o início de agosto, e seguem até 7 de setembro. Na plataforma digital do evento é possível conferir virtualmente mais de 50 exposições.

A abertura oficial será às 19h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, com o encontro “Olhares em Construção”, que irá reunir Antonio Valiente, Tatieli Sperry, Emily dos Santos da Silva e Pablo do Rosário. Com mediação de Shaiane Giusti, coordenadora do projeto LABmais, do Sesc Caxias do Sul, o debate trará reflexões sobre a fotografia como profissão, suas transformações, barreiras rompidas e o papel crescente das periferias na consolidação da linguagem visual como ferramenta de expressão e geração de renda.

Confira a seguir a programação dos próximos dias:



QUARTA-FEIRA (20)

Às 13h, o público poderá acompanhar a sessão acessível da minissérie Entre Rios, que traz à tela histórias de mulheres agricultoras das margens do Rio Pelotas. Às 15h, o filme A Fotografia, de Stella Meghie, aborda memórias familiares e segredos revelados por imagens. Já às 18h, a artista visual caxiense Alessandra Baldissarelli Bremm ministra a oficina “Camadas Múltiplas”, convidando o público a criar autorretratos a partir de materiais como vidro, acrílico e tecidos translúcidos.



QUINTA-FEIRA (21)

Sara Verza leva a oficina “Imagens que Falam: Colagem e Criatividade”, à Escola Municipal Luiz Covolan, voltada aos frequentadores do programa educativo UAV. À tarde, às 15h30min, a proposta se repete no Salão de Artes do Ordovás, desta vez destinada a pessoas idosas. À noite, às 19h, o Arquivo Histórico Municipal recebe o encontro “Trajetos da Imagem”, que discute o uso da fotografia analógica e a preservação de acervos, reunindo profissionais de patrimônio, cinema e fotografia.



SEXTA-FEIRA (22)

Às 10h30min, Tiago Gasperin promove a oficina “Arte de Ação”, questionando o conceito de obra na contemporaneidade. Durante a tarde, das 17h às 20h, ocorre uma edição especial do Mercado de Arte dedicada à fotografia e câmeras analógicas. O mesmo espaço recebe, às 18h, a conversa “Cinema Analógico”, com Marcos Martins Antunes, seguida da oficina “Filosofia e Fotografia”, conduzida por Gustavo Pozza, às 19h. A noite encerra em clima festivo com a “Festa da Fotografia”, às 20h30, no Zarabatana Café, embalada pelo Duo Remanso.



SÁBADO (23)

Pela manhã, às 10h, estreia online a terceira edição da Mostra Cine Ao Ponto: A Fotografia em Cena, que permanecerá disponível até 21 de setembro. À noite, às 19h, ocorre o lançamento da 13ª edição da revista Sala de Fotografia, acompanhado de uma entrevista com a fotógrafa paulista Marilis Teresa Cagna-Mathe, com transmissão pelo YouTube.

PROGRAME-SE

O quê: abertura Oficial da 18a. Semana da Fotografia de Caxias do Sul, com inauguração simbólica das Exposições Digitais + Encontro “Olhares em Construção” com Antonio Valiente, Tatieli Sperry, Emily dos Santos da Silva e Pablo Tapouven do Rosário

Quando:: hoje, às 19h

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás