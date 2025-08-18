Cultura e Lazer

Confira as atividades que irão movimentar a 18ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, a partir desta terça-feira

Aberta oficial será às 19h, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), com o bate-papo "Olhares em Construção"

Andrei Andrade

