Composição escrita por grupo de Caxias concorre para ser o samba da Portela no Carnaval de 2026

Em 2025, Portela homenageou o cantor Milton Nascimento. Alexandre Vidal / Divulgação

O carnaval carioca do ano que vem poderá ter a contribuição de um grupo de compositores caxienses. A letra, escrita por Pedro Rosa, Germano Weirich, João Seben, Ivan da Silva, Jean Cléber e Joel Viana, concorre em três etapas para ser a representante gaúcha na escolha do samba de 2026.

Leia Mais Antes de ser homenageado no Festival de Gramado, Rodrigo Santoro faz turismo em Cambará do Sul

É o enredo da Portela, escola 22 vezes campeã do carnaval do Rio de Janeiro, que permite a participação dos compositores. No ano que vem a agremiação vai falar sobre o negro gaúcho e dar luz à Custódio Joaquim de Almeida, o príncipe africano que morou em Porto Alegre no início dos anos 1900.

Ao príncipe são atribuídos feitos como a disseminação das religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul e o trânsito livre entre as elites e as classes mais baixas em um contexto pós-abolição.

Na sinopse divulgada pela Portela e que embasa o samba feito em Caxias do Sul, o Negrinho do Pastoreio conversa com o orixá Bará e relata quem foi o príncipe. No samba, carregado de expressões religiosas e escrita também pelo babalorixá Pedro Rosa, São Pedro, o padroeiro do Rio Grande do Sul, toma a forma de Bará Lodê.

— Fazemos duas referências à música Querência Amada dizendo que somos todos da mesma vertente e chamando a província de São Pedro em província de Bará Lodê — diz Rosa.

O refrão interpretado por Roberto Costa diz: “A negritude do Rio Grande é sentinela, hoje tem festa de batuque na Portela” e faz referência, além da coragem do negro, ao samba-enredo da escola porto-alegrense Bambas da Orgia de 1995.

— A nossa letra tem muita simbologia e a sinopse muita história. A Portela encontrou nas cidades gaúchas que visitou para a pesquisa muita cultura de carnaval e muita expressão de afro religiosidade por isso que resolveu abrir uma eliminatória aqui. Esse samba antológico do Bambas da Orgia, por exemplo, trata mais ou menos da mesma abordagem, mas de maneira mais reduzida e por isso colocamos ele na composição.

A disputa, em três etapas, inicia no dia 24 de outubro e tem nove concorrentes gaúchos. A decisão está marcada para o dia 7 de setembro na quadra da Sociedade Esportiva e Recreativa Imperadores do Samba, em Porto Alegre.

Depois disso, o representante gaúcho disputará com outros 27 sambas no Rio de Janeiro em uma disputa que exige, segundo Rosa uma série de situações:

— Não é somente compor, a música precisa de afeto do público e precisa funcionar no palco, por isso o processo é longo, mas que nos traz muita satisfação em participar.