Composição escrita por grupo de Caxias concorre para ser o samba da Portela no Carnaval de 2026

Enredo sobre o negro gaúcho propõe o encontro de personagens como o Negrinho do Pastoreio e o príncipe africano Custódio Joaquim de Almeida, responsável por organizar as religiões de matriz africana no Estado em meados de 1900. 

Pedro Zanrosso

