Com seis dias de programação, Sesc Bento Gonçalves promove uma imersão na cultura hip hop

Grupo Maturidade Urbana se apresenta no domingo (10). Sesc Bento Gonçalves / Divulgação

Com programação diversa que celebra o movimento cultural, o Sesc Hip Hop realiza sua 5ª edição em Bento Gonçalves de 11 a 17 de agosto. O evento gratuito promove sessão de cinema, oficinas, bate-papos, batalhas de rima, breaking e shows, com destaque para a apresentação do rapper paulistano Renan Inquérito.

A agenda iniciará pelas instituições de ensino. Entre os dias 11 e 15, estudantes da rede pública poderão acompanhar batalhas de Breaking, competições em que dançarinos, em duplas ou grupos, se enfrentam, demonstrando suas habilidades em movimentos acrobáticos e de chão, ao som do hip hop.

Haverá também apresentações de rima, com MC's que irão abordar temas diversos, usando a criatividade e o humor no improviso. Seis escolas do município receberão as atividades.

Leia Mais Obra de bento-gonçalvense é selecionada para integrar uma exposição na Bélgica

— O Sesc Hip Hop chega à sua 5ª edição provando que a cultura hip hop é, de fato, parte da identidade gaúcha. A programação destaca o movimento em várias frentes, promovendo artistas locais e nomes consagrados no cenário nacional, além de fomentar ações educativas em escolas e instituições assistenciais. Mais do que uma celebração ao hip hop, o evento propõe uma imersão neste movimento — defende o diretor do Sesc Bento Gonçalves, Jaques Fachinelli.

A agenda para o público em geral começa no dia 13, quarta-feira, com uma sessão de cinema, às 19h, na Fundação Casa das Artes. Por lá estreia o curta-metragem documental Hip Hop na Maturidade, dirigido por Lau Graef e Pedrinho Festa. A obra aborda o projeto Maturidade Urbana, desenvolvido em Bento Gonçalves com o público 50+ desde 2022, e foi produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, trazendo entrevistas com onze alunas do projeto, com idades entre 54 e 83 anos, que refletem sobre temas como envelhecimento, etarismo, gênero e sociedade e a inserção desse público na cultura hip hop.

Na quinta (14), às 20h, tem Rap da Cidade, que irá promover uma noite de shows com rappers e grupos de Bento Gonçalves, que apresentam suas músicas autorais, em uma noite de celebração do rap produzido no município.

Os shows ocorrem na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127 - bairro Planalto), com entrada gratuita para a comunidade em geral. Participam os artistas Sintonia Gangstar, MLmcs, D’hua, Original Raikiri, Flash Mc, Ragnarok, Poetas no Trono, Gil do TC, Ronny 091 e Sarate. Levando o movimento urbano ao ambiente do teatro, a noite ainda terá a presença do MC Junin e DJ Lock.

Celebração aberta ao público no domingo

A culminância do Sesc Hip Hop será no domingo (17), a partir das 13h, na Rua Coberta (Rua Dr. Rolando Gude, 11-187 – bairro Planalto). Por lá, ocorre a apresentação do grupo Maturidade Urbana, apresentação de grupos de danças urbanas, batalha da praça, com batalha de rima e intervenção de MCs, batalha de breaking, jam de grafite, exposição e shows.

Atração nacional da programação, Renan Inquérito traz o show Inquérito: 25 Anos-Luz, que celebra a clássica formação do hip hop, com DJ e MC’s, microfones e toca-discos, além de performances poéticas entre as músicas mostrando a força da oralidade no rap.

Programação completa

Sessão de Cinema - “Hip Hop na Maturidade”

Data: 13 de agosto (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Fundação Casa das Artes (R. Herny Hugo Dreher, 127 - Planalto)

Entrada gratuita e aberta ao público

Rap da Cidade - Apresentações

Data: 14 de agosto (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Fundação Casa das Artes (R. Herny Hugo Dreher, 127 - Planalto)

Artistas: Sintonia Gangstar, MLmcs, D’hua, Original Raikiri, Flash Mc, Ragnarok, Poetas no Trono, Gil do TC, Ronny 091 e Sarate. Além do MC Junin e DJ Lock, que estarão presentes durante todo o evento.

Entrada gratuita e aberta ao público

Encerramento

Data: 17/08

Horário: Das 13h às 19h

Local: Rua Coberta (R. Dr. Rolando Gude, 11-187 - Planalto/RS)

Gratuito e aberto ao público

Programação: