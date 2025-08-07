Cultura e Lazer

Anote na agenda
Notícia

Com seis dias de programação, Sesc Bento Gonçalves promove uma imersão na cultura hip hop

O evento gratuito promove sessão de cinema, bate-papos, batalhas de rima, breaking e shows, com destaque para a apresentação do rapper paulistano Renan Inquérito

Gabriela Alves

