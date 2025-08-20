Com programação alusiva ao folclore brasileiro, Festival Especial começa nesta quinta-feira em Caxias do Sul

Grupo Maturidade Ativa participou da última edição, que teve como tema os 150 anos da imigração italiana. Saimon Fortuna / Divulgação

O folclore brasileiro é o tema central que guia a programação do Festival Especial, em Caxias do Sul. Desta quinta-feira (21) até o dia 28, entidades como APAEs, a Escola Especial João Prataviera, ARAMPA e Centro Dia Caxias serão palco para música, teatro e dança. Neste ano, as atividades também ocorrem na Rimviver - Associação dos Renais Crônicos de Caxias do Sul e Associação Caxiense de Atenção ao Idoso.

O festival ocorre no período da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação das atrações selecionadas e dos artistas escolhidos remete ao folclore brasileiro.

— Escolhemos o folclore porque é muito presente nas entidades e o mês de agosto é o mês do folclore. Então, a galerinha está nas escolas agora produzindo decoração, enfeites para o cortejo... Para criar um envolvimento maior e a gente conseguir fazer uma curadoria mais específica — explica o coordenador do Festiva, Robinson Cabral.

O objetivo principal do Festival Especial é contribuir para a garantia do direito das pessoas com deficiência e vulneráveis de participarem da vida cultural da cidade, em base de igualdade com as demais pessoas através da promoção da acessibilidade cultural e da descentralização da cultura.

— A ideia é de continuar, porque é importante demais que eles se apropriem do que acontece culturalmente na cidade. Historicamente, essa galera ficou relegada ao segundo plano, a um assistencialismo mais médico. Eles têm o direito de consumir cultura da mesma forma que a gente. A gente faz o festival justamente por conta dessa demanda que é muito latente — analisa Cabral.

O projeto é financiado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, pela Varsóvia Educação e Cultura, com parceria do Sesc de Caxias do Sul.

Confira a programação completa

Dia 21 de agosto (quinta-Feira)

APAE (Sede Cinquentenário)

9h - Cortejo com alunos, professores da APAE e comunidade em geral.

Participações especiais dos Grupos Araucária, Cirandeiras Danças Brasileiras e Maturidade Ativa do Sesc. Mestre de Cerimônia: Abhay Volp (O Cantador de Histórias)

14h - Cirandeiras Danças Brasileiras + Contação de Histórias (por Biblioteca Sesc)

Centro Ocupacional da APAE

14h – DJ Arú (Cultura Folclórica do Norte)

APAE Bela Vista

14h – Chá de Gengibre (Cultura Nordestina)

Dia 22 de agosto (sexta-Feira)

Escola Especial João Prataviera

9h – Peça teatral “Redemoinho do Faz de Conta” (Tem Gente Teatrando)

14h – Peça teatral “Redemoinho do Faz de Conta” (Tem Gente Teatrando)

SCAN – Grupo de convivência para idosos

14h – Abhay Volp (O Cantador de Histórias)

Dia 25 de agosto (segunda-Feira)

APAE (Sede Cinquentenário)

9h – Peça teatral “Redemoinho do Faz de Conta” (Tem Gente Teatrando)

CDC (Centro Dia Caxias)

14h – Grupo Araucária (Cultura Popular) e Cirandeiras Danças Brasileiras

Centro Ocupacional da APAE

9h – DJ Arú (Cultura Folclórica do Norte)

RIMVIVER - Associação dos Renais Crônicos de Caxias do Sul

14h – AbhayVolp (O Cantador de Histórias)

Dia 26 de agosto (terça-feira)

APAE (Bela Vista)

9h – Chá de Gengibre (Cultura Nordestina)

ARAMPA - Associação Regional de Pessoas com Deficiência

14h – Abhay Volp (O Cantador de Histórias)

Dia 27 de agosto (quarta-feira)

APAE (Bela Vista)

9h – DJ Arú (Cultura Folclórica do Norte)

14h – DJ Arú (Cultura Folclórica do Norte)

Escola Especial João Prataviera

9h - Contação de Histórias (por Biblioteca Sesc)

14h – Grupo Maturidade Ativa do Sesc (Canções Populares) + Cirandeiras Danças Brasileiras

Centro Ocupacional da APAE

9h – Chá de Gengibre (Cultura Nordestina) 14h – Chá de Gengibre (Cultura Nordestina)

Dia 28 de agosto (quinta-feira)

Escola Especial João Prataviera

9h e 14h – Desfiles Cênicos com Produção de Pepe Pessoa

Mestre de Cerimônia: Abhay Volp (O Cantador de Histórias)