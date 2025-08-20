Com edição dedicada ao folclore, 7º Festival Téti se inicia nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Festival terá sete dias de espetáculos e oficinas espalhados por Caxias do Sul Festival Téti / Divulgação

A sétima edição do Téti – Festival de Arte e Cultura para a Infância começa nesta sexta-feira (22) e segue até o dia 28 de agosto, com espetáculos e atividades em diversos espaços culturais de Caxias do Sul. Tendo esta edição toda dedicada ao folclore, a programação é voltada tanto para famílias quanto para grupos escolares da educação infantil e do ensino fundamental.

A atração inaugural, nesta sexta, será a “Festa do Folclore – Saci e seus amigos”, na Estação Téti, no antigo Moinho da Estação. Das 18h até as 22h, o público poderá acompanhar show com a Trupe do Som, além de um festival de brincadeiras e vivências artísticas.

Misturando atrações locais, estaduais e nacionais, o festival traz como destaques os espetáculos Faísca d’Água, Era uma vez: contos, lendas e cantigas, Gente Grande Também Brinca, Potiara – A Guardiã das Lendas, No Redemoinho do Faz de Conta e Fábulas do Sul.

A programação inclui ainda oficinas de criação de bonecos de personagens folclóricos, intervenções musicais com André de Oliveira e Rodrigo Tessaro, além de vivências lúdicas para estimular a imaginação e a criatividade.